Finocchiaro: Es más importante lo que pasa en un reality show que en la comisión de Juicio Político

“Esto es una ofensiva contra el poder judicial pero no le está saliendo bien al kirchnerismo. En primer lugar, porque no hay ningún sustento para enjuiciar a la Corte Suprema. En segundo lugar, no es tema para la sociedad. Es más importante lo que pasa en un reality show que en la comisión de Juicio Político”, dijo Alejandro Finocchiaro al ser consultado sobre el avance de la agenda de tratamiento sobre los proyectos de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema en la comisión de Diputados que encabeza Ana Gaillard.

En diálogo con Política Argentina, el diputado nacional del PRO y ex ministro de Educación de Mauricio Macri recalcó que, dijo.Por otra parte, valoró el triunfo del radicalismo en las PASO de La Pampa pese a que el PRO fue derrotado., insistió.Por último, valoró la participación de Diego Santilli y su intento por ser candidato a gobernador bonaerense pero bregó por la candidatura del ex ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal., enfatizó.