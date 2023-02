Quirós habló del "apoyo" de Larreta, criticó el gobierno de Macri y dijo que no reprimiría piquetes

Fernán Quirós empieza a afilar sus declaraciones de cara a la competencia interna que encarará en Juntos por el Cambio y, en ese marco, se arrogó el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó la política de planes sociales de la gestión nacional de Mauricio Macri y afirmó que en lugar de reprimir los piquetes buscaría desarticular las organizaciones que los arman y visibilizar las problemáticas que sufren

Aunque no descartó que el alcalde y precandidato presidencial respalde todas las candidaturas del PRO en la Capital Federal, fue contundente al destacar que continúa con su campaña con el visto bueno del referente del partido en la CABA.Es que Quirós comparte la interna con los también ministros; con el vicepresidente de la Legislatura porteña; pero además por fuera del PRO con el senador nacional y referente de la UCR EvoluciónLas PASO en la Ciudad son de vital importancia para la coalición, ya que es un distrito en el que desde la llegada de Mauricio Macri se encuentran ampliamente por encima de las otras fuerzas políticas., desarrolló Quirós en diálogo con La Nación.En cuanto a sus aptitudes para hacerse con el cargo, argumentó: "Puedo ofrecerles a los porteños un diferencial y un agregado de valor sobre lo que ellos ya conocen. Dada la situación emocional por la que estamos pasando, las dificultades económicas, políticas, sociales y personales de mucha gente, me pareció que era el momento de ofrecerles mi servicio público desde ese lugar".Quirós se mostrósociales., cuestionó el pupilo de Larreta, quien casualmente encuentra en el ex presidente su mayor escollo interno, ya que en el larretismo consideran que pueden derrotar a Patricia Bullrich pero las dudas acerca de qué decidirá hacer el ex mandatario conllevan otros análisis.Quirós se manifestó en contra de la represión en las protestas y opinó que el principal problema es la cuestión organizativa del piquete., señaló.En ese punto, señaló que debe analizarse la situación y "visibilizar el problema" de los manifestantes. "Darles una solución de largo plazo, que no sean dádivas permanentes", agregó.En tanto, señaló que es necesario un trabajo conjunto entre la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional para frenar los piquetes, pero entró en una polémica al decir que los piqueteros son bonaerenses. "Las expresiones en la avenida 9 de Julio son, en su mayoría, realizadas por personas que vienen del conurbano bonaerense quejarse al Gobierno nacional y que se quejan por sus políticas", explicó, argumento llamativo teniendo en cuenta que cuando Macri gobernaba Nación, Larreta CABA y María Eugenia Vidal la provincia de Buenos Aires endilgaban las protestas al kirchnerismo y no a uno u otro territorio ni al objetivo de la manifestación."Sin el acompañamiento de una masa crítica de la sociedad, no es posible transformar la Argentina. Se necesitan de 10 a 20 años para transformar el país", concluyó.