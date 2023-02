Caso Lucio Dupuy: las asesinas fueron condenadas a prisión perpetua

, la madre de, su pareja, fueron condenadas hoy por un tribunal de la ciudad de Santa Rosa a la pena de prisión perpetua por haber asesinado al niño de 5 años en esa ciudad pampeana en noviembre de 2021.La fiscalía, minutos después de haber conocido la pena, remarcó que "Ambas mujeres ya habían sido declarado culpables del homicidio del niño y ahora el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa, integrado por los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora, dio a conocer el monto de la pena y no hizo lugar al pedido de la familia de la víctima que había solicitado que se les apliquecomo accesoria a la prisión perpetua., de 27 años, madre de la víctima, fue encontrada culpable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento, por lo que recibirá la condena de prisión perpetua cuando se fije la pena. Sin embargo, fue absuelta de la acusación de abuso sexual., de 28 años, la novia de Espósito Valenti, fue declarada culpable de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento, en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal, ejecutado con un objeto fálico, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente.Ambas acusadas no estuvieron presentes en la sala, tal como lo hicieron en audiencias anteriores.Se espera que la familia hable en las próximas horas para mostrar su conformidad o no con la pena que recibieron las asesinas del niño de cinco años.