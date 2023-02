SÍ al voto, NO al dedo: la campaña de parte de la UCR para pedir internas en la Provincia

el comité provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) comenzó una campaña para llamar a elecciones internas abiertas y elegir el aspirante que compita en las PASO dentro de Juntos por el Cambio

En pleno arranque del año electoral, en el que se elegirá presidente de la Nación y gobernador bonaerense, entre otros cargos,"Sí al voto, NO al dedo", reza la consigna de la campaña que, según detalló el diputado provincial Walter Carusso, referenciado políticamente en Gustavo Posse, "ya cuenta con 10 mil adhesiones”.El legislador es el impulsor de la iniciativa que busca que el candidato a gobernador radical “sea elegido mediante internas abiertas y no entre cuatro paredes y de espaldas a la gente”.La recolección de firmas fue lanzada por dirigentes y militantes hace tres semanas, bajo la consigna “SÍ al voto, NO al dedo”. Para sumarse a la campaña se debe ingresar a:“Vamos a seguir en este camino. No hay que subestimar a la gente creyendo que cuatro iluminados pueden elegir el candidato que represente a todos los radicales de la provincia para competir por la gobernación”, expresó Carusso, quien además sostuvo que la intención “es que voten los radicales y los independientes, y que todos aquellos dirigentes que sientan que tienen méritos para ser candidatos, se ofrezcan a la ciudadanía en plena libertad y sin limitaciones”.Analizó que “los montajes electorales y los acomodos han derivado en dolorosos fracasos, que trajeron dolor y frustración a la sociedad” y advirtió que “sería de una gravedad extrema que, quienes ocupan cargos de responsabilidad en nuestro partido, trataran de impedir la realización de elecciones por miedo a perder”.El legislador, y actual Secretario General del Comité Provincia de la UCR, dijo además que “ya hay comités de la UCR que han decidido ir a internas abiertas para definir candidatos, como es el caso de Bahía Blanca”. Finalmente, Carusso adelantó que en la primera semana de marzo presentarán las firmas al Comité Provincia radical.