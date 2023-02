Castello sobre la candidatura de Burlando: No parece liberal

En diálogo con Política Argentina, el presidente del bloque Avanza Libertad en la provincia de Buenos Aires, Guillermo Castello, se refirió al desarrollo de los proyectos en la comisión de Juicio Político contra los integrantes de la Corte Suprema. “Es una paparruchada sin destino con el solo objetivo de amedrentar a la justicia en general para que no avance en los juicios contra Cristina y su banda”, sostuvo el diputado libertario,

En lo que respecta al último índice de inflación que en enero fue de 6 puntos sumando así una inflación interanual de 98 por ciento, considero que “con el humo que vende el Ministro de Economía no alcanza para que baje la inflación”. “El único instrumento es que baje la emisión monetaria y para eso el gobierno debe bajar el gasto público”, señaló.En otrora, respecto del futuro político del partido liberal en la provincia de Buenos Aires, enfatizó que “es importante que el liberalismo presente una oferta única en la Provincia, que no se disperse en varias propuestas electorales y que lleve verdaderos liberales al tope de las listas, no oportunistas, ni acomodaticios”., sostuvo al ser consultado puntualmente sobre el abogado.