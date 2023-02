Larreta insistió en el uso de las pistolas Taser: "Una bala es más peligrosa que una descarga que te paraliza 5 segundos"

Tras el asesinato de la policía en Retiro en manos de un delincuente, se reabrió la polémica a favor del uso de las pistolas Taser. En esta oportunidad, Horacio Rodríguez Larreta insistió en que son "la mejor opción" y afirmó que "una bala es más peligrosa que una descarga que te paraliza 5 segundos".. Por eso son la mejor opción para que un policía pueda detener a un delincuente en lugares con mucha gente", sostuvo el jefe de Gobierno porteño desde su cuenta de Instagram.En este marco, aprovechó para criticar al Gobierno nacional: "No nos habilitan la importación por excusas ridículas como que son peligrosas. Para mí,".Y añadió: "No inventemos argumentos vergonzosos. La gente necesita que la cuidemos, terminemos con debates ridículos y protejamos a la gente cuidando a los que nos cuidan".Estos dichos se dan en el marco de la muerte de Maribel Nélida Salazar, una agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que murió esta semana tras ser gravemente herida de bala en la estación Retiro de la Línea C del Subte. Todo comenzó cuando un pasajero le robó su arma reglamentaria y le disparó dos veces.