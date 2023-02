Massa habló sobre una posible candidatura: "La cuestión electoral y ser ministro de Economía es incompatible en la Argentina"

El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró que tiene "una responsabilidad política como líder del Frente Renovador" y también como integrante de la coalición del Frente de Todos (FdT), mientras que sostuvo que "la cuestión electoral y ser ministro de Economía es incompatible en la Argentina" de cara a su posible candidatura presidencial para las elecciones del 2023."Vuelvo a repetir lo que vengo diciendo estos días, lo dije en la reunión con los intendentes y el otro día en la mesa del FdT:", manifestó Massa en diálogo con CNN, en medio de especulaciones sobre una posible candidatura de cara a las PASO.En ese sentido, remarcó: "No me asigno ningún rol más allá del que tengo. Pero yo creo que l"."Genera más rating el escándalo, pero es clave el rol de todos los que tenemos responsabilidad pública en plantear que la discusión que debe dar la Argentina, entendiendo el contexto global, alrededor de cómo va a crecer, cómo va a generar empleo y oportunidades", sostuvo.Al mismo tiempo, el ministro apuntó contra la oposición y los comunicados publicados por Juntos por el Cambio (JxC) en los últimos días. "Los dos comunicados hablando de bomba se dieron en días en los que a las 48hs o a las 24hs hubo mercado. ¿Cuál fue la reacción del mercado? El blue bajó, no hubo puts de bonos contra el Central, no hubo ninguna situación esos días de corrida y cayeron las acciones en los bancos", lanzó.En lo que refiere a la economía, el titular de la cartera aseguró que lo más difícil de su rol es "administrar expectativas" especialmente porque asumió en medio de una crisis política y económica; mientras que añadió:"Uno se pone obsesivo con que la inversión pública sea de impacto real y no sea simplemente el reparto de pesos a jurisdicciones tiene que ver con bien usar, con usar de la mejor manera posible los recursos que tenemos", indicó.Con respecto a la inflación, resaltó que la primera etapa estaba "concentrada o enfocada en estabilizar" durante los primeros seis meses el orden fiscal y lograr una recuperación de las reservas. "Pudimos cerrar el 2022 con un nivel de reservas inclusive superior al target que planteaba el FMI como objetivo", explicó.Y añadió: "El objetivo de, que es un poco el mensaje inicial que dimos, no cambió. Yo administro la realidad y con sentido práctico, la sequía te modifica todo porque Argentina es un país agroexportador. Te modifica la balanza comercial, la balanza fiscal, el presupuesto y los precios de la canasta básica".Por último, reiteró: "Mi compromiso desde el día cero fue que no había magia. Lo dije en mi primer discurso, me comprometí a un esquema de orden y de trabajo para garantizar que Argentina, el proceso 2023 lo pasará en estabilidad y no con el pánico de la corrida, la hiperinflación y todo lo se pronosticó el año pasado y no pasó".