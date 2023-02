Pitrola: Burlando, Milei y Espert son nostálgicos de la Dictadura

En diálogo con Política Argentina, el ex diputado nacional del PO y precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el mismo espacio, Néstor Pitrola, insistió en la necesidad de profundizar la agenda de la Izquierda. Mostró sus diferencias con Alejandro Vilca y Miriam Bregman. Cruzó a los dirigentes libertarios y señaló que “no hay mal más menor”, en referencia a la propuesta del Frente de Todos en relación a la de Juntos por el Cambio.

Vamos a un escenario sumamente convulsivo. Argentina camina por la cornisa de un estallido financiero y cambiario, con un cuadro de inflación del 100 por ciento. Con un Gobierno que está fracasando en todos sus propósitos. Todo lo que se ha propuesta el ministro Sergio Massa son parches para ir tirando en una situación de deterioro general en toda la clase social y popular.

Por eso, el planteo de que se vayan todos los políticos capitalistas. También acá está la diferencia clara con los fachos libertarios de Milei y compañía que están engañando a cierta juventud acerca de que están en contra de la casta política cuando son representantes número uno del poder económico y financiero.

Son parte de este fenómeno de fachos libertarios. Tenemos la fuerte tarea de desnudarlos. Cuando hablan de mano dura se refieren a reprimir contra todos aquellos que salen a favor de la lucha de los trabajadores.

Tenemos que mostrarle a la juventud la mentira que hay en el cambio que prometen estos sectores como Milei, Burlando y Espert. Son nostálgicos de la Dictadura y los pueblos están en otra onda: lo vimos en América Latina donde los pueblos están pugnando por sacarse de encima a quienes están cargando la crisis del capital sobre las espaldas de las mayorías populares.

La fragmentación del marco político enmarca ambas orillas de la grieta porque también está la feroz interna de Juntos por el Cambio que puede ser que acompañen la misma agenda de ajuste y reforma pero no van a saber hacerla sin que esto estalle.

El Movimiento Evita con Navarro y Pérsico han sido sostenedores del gobierno de Alberto Fernández, de manera que, para nosotros no tienen ningún cáliz de izquierda. Si militan en los movimientos sociales es para la cooptación y cubrirle la espalda al ajuste que aplica el ministro Sergio Massa.

La Izquierda no tiene nada que ver con ellos. Nosotros tenemos que mostrar que no tenemos ninguna relación con ninguna de las variantes del Frente de Todos. La Izquierda es la perspectiva de que gobiernen los trabajadores, de un programa para terminar de raíz con la fuga de capitales, para evitar el vaciamiento de los recursos estratégicos que tiene el país, para terminar con el robo que sufren los jubilados con el gran botín que es la caja de Anses.

Ahí está el debate: si vamos a una izquierda que se conforma con una banca parlamentaria o una izquierda que quiere transformar. Además, Bregman tiene permanentes gestos de seguidísimo al kirchnerismo como el respaldo a Cristina diciendo que está proscripta cuando en realidad está autoexcluida por el debilitamiento generado por su situación judicial.

Ese es el viejo problema de Macron-Le Pain y hoy Macron está sufriendo una gran serie de manifestaciones por las reformas que está llevando a cabo. Entonces, la agenda del capital, de la UIA, de la Mesa de Enlace es solo una y la aplican tanto el kirchnerismo como el macrismo. Nosotros tenemos que construir una alternativa de independencia política. No hay mal menos peor. No es así. Lo que queremos es cambiar la agenda del capital por la agenda de la realidad nacional.

Este es el cuadro en el que se va a desenvolver la elección, lo cuál hace prever la emergencia de luchas sociales importantes: la hemos tenido en el 2022 con los trabajadores de la salud, con el gremio del neumático y con movimiento piquetero que han mostrado en gran parte la escena nacional.El Partido Obrero se ha lanzado a batallar no solo con sus mujeres y hombres sino con un contenido que tiene que tener el Frente de Izquierda: absolutamente independiente de todas las variantes que nos vienen gobernando. No solamente de la derecha sino también la del kirchnerismo que ha demostrado que son las variantes del ajuste afines al Fondo Monetario y no son ninguna alternativa de transformación del país.Tenemos la particularidad en la Provincia que en el medio de la debacle del Frente de Todos, la división de la derecha podría volver a darle una victoria al peronismo. Hay que verlo. Por ahora, no se han puesto de acuerdo en nominarlo a Kicillof porque tenemos al Movimiento Evita empujando una interna. También está la disputa de La Cámpora y los viejos barones del Conurbano.Este es el gran debate. Hace mucho tiempo que el grupo político que integra Alejandro Vilca designó como candidata a Miriam Bregman. Fue en junio del año pasado cuando estábamos tan lejos del proceso electoral.