Alberto Fernández relanzó el programa Registradas: "La mejor Argentina es la que sigue ampliando derechos"

El presidente Alberto Fernández encabezó este jueves el acto de relanzamiento y ampliación de Registradas, el programa que busca reducir la informalidad laboral en el sector de trabajadoras de casas particulares y promover su acceso y permanencia al empleo registrado."Hoy nos ocupamos de las mujeres que trabajan en casas de familias. El Estado ayudó mediante este programa pagando parte del salario y lo cierto es que ocho de cada diez personas que entraron en este programa se quedaron trabajando sin el apoyo del Estado", expresó.En ese sentido, argumentó que al ver los buenos resultados de la primera edición decidieron ampliarlo:, explicó.Por último, remarcó quey luego recordó una enseñanza que le dejó Dilma Rousseff cuando le dijo: "Las leyes que defienden a las minorías tiene que darlas las mayorías, porque si no las minorías siempre serán maltratadas".Además del Presidente, participaron del acto la ministra de Mujeres, Igualdad y Género, Ayelén Mazzina y la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel "Kelly" Olmos.Mazzina destacó la importancia del trabajo en el hogar y dijo: "Un día pensé qué pasaría si un día nos podemos de acuerdo y no limpiamos, no llevamos a los chicos al colegio, no barremos, no hacemos nada. Se produciría un caos. Muchas veces ese trabajo que hacemos es invisible y es de los mas importantes.", sentenció.Por esta razón, sostuvo: ". No podemos hacer esto sin pensar en la justicia social y en la libertad de las mujeres". Por último agradeció al Presidente por darle espacio al programa Registradas dentro de la agenda de gobierno.Kelly Olmos también remarcó la importancia de este programa ya que sostuvo que "el primer paso" para la ampliación de derechos de los trabajadores es "su condición de registro".Además, explicó que por otro lado, las y los trabajadores de casas particulares que estuvieran registrados por hasta 16 horas y no tenían derecho jubilatorio pasarán a tenerlo a partir del nuevo DNU. También estarán incluidos en el seguro por desempleo.