La Patria de los Comunes: lanzaron un nuevo espacio político dentro del Frente de Todos

Con mucha alegría hoy presentamos La Patria de lxs Comunes. Un nuevo espacio político junto al @MovimientoEvita y organizaciones del campo popular.



Tenemos como objetivo expresar a los sectores populares de la Argentina



El 17 de marzo nos vemos en el club Deportivo Español 🤍🇦🇷 pic.twitter.com/isyYtst4PC — Somos BarriosdePie (@BarriosDePieOk) February 24, 2023

POR UN PATRIA DE LXS COMUNES 🇦🇷



Junto a Barrios de Pie y más organizaciones populares lanzamos La Patria de lxs Comunes.



(1/2) pic.twitter.com/ob1b6HgelT — Movimiento Evita (@MovimientoEvita) February 24, 2023

Dirigentes del Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, junto a otras organizaciones sociales, presentaron el partido, un nuevo espacio dentro del Frente de Todos (FdT) que se impulsa con el objetivo de hacer pie a nivel nacional para "mejorar la política, defender los intereses de los que menos tienen" y "resolver los problemas de la pobreza en todo el país"."Lo más importante hoy es que hemos nacido, tenemos nombre, existimos,", dijo en declaraciones a Télam, responsable a nivel nacional del Movimiento Evita, uno de los convocantes al encuentro.El dirigente confirmó que"Y seguiremos participando, no hay dudas", agregó."Este es un partido que viene a ayudar a mejorar la política,", manifestó Pérsico.De la presentación, realizada en el Centro Cultural Torcuato Tasso del barrio porteño de San Telmo, participaron Pérsico ytitular del Movimiento Somos Barrios de Pie, quienes fueron los principales oradores de la jornada.Y estuvieron acompañados por dirigentes de unas quince organizaciones políticas y sociales, entre ellas la Corriente Nuestra Patria, Movimiento de Inclusión Popular, Movimiento de Trabajadores Organizados, el Movimiento Popular La Resistencia, la Corriente Eva Perón y la Organización Libres del Pueblo (OLP).También estuvieron la Organización 22 de Agosto y fracciones del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y del MTD Aníbal Verón, entre otros.Desde el Movimiento Evita, como Somos Barrios de Pie coincidieron en destacar que La Patria de los Comunes "es un espacio político amplio" en el que se referencian militantes peronistas, de la izquierda nacional y kirchneristas, entre otros.Durante el encuentro los dirigentes anunciaron, de esta ciudad.Este sábado realizarán un "cabildo militante", a partir de las 9, en Gran Canaria 1073, en la localidad bonaerense de Quilmes.Al ser consultados ambos dirigentes sobre a qué candidato o candidata apoyaría el nuevo espacio frente a las elecciones presidenciales cada vez más cercanas aclararon que “es con todos”.“Esto es con todos, no hay ninguna duda de eso.", aseguró Pérsico.Y agregó: ", ser una herramienta para que los humildes tengan herramientas para transformar la dura realidad que vivimos".Por su parte Menéndez remarcó que el espacio está "menos preocupado por los nombres o la síntesis de la reunión de la mesa política del FdT que de que el 10 de cada mes a los trabajadores no les alcanza la plata"."Queremos atender las preocupaciones de los que sufren día a día en la realidad social del país, para poder representarlos y de esta forma llegar más competitivos de cara a la próxima elección", remarcó el líder de Somos Barrios de Pie.