Unidad Piquetera anunció un plan de lucha por "mejores salarios y trabajo genuino"

La Unidad Piquetera (UP) decidió este viernes un plan de lucha que consistirá en una jornada de protesta con cortes de rutas, puentes y accesos en "más de 135 ciudades" para el próximo 5 de abril y una "Gran Marcha Federal Piquetera" hacia Plaza de Mayo anunciada para el 15 y 17 de mayo.Las agrupaciones que integran este bloque reclamaran por "mejores salarios y trabajo genuino" y contra "el hambre, el ajuste y el Fondo Monetario Internacional (FMI)". "Apretamos los dientes y vamos a salir con todo. Abajo el ajuste, fuera el Fondo Monetario Internacional (FMI)", señaló desde Plaza de Mayo el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.Cientos de militantes, delegados y dirigentes piqueteros se congregaron desde las 10 en la histórica Plaza para debatir y votar -por unanimidad- un plan que tendrá como medida más fuerte el corte de accesos a distintas ciudades -incluida Ciudad Autónoma de Buenos Aires- el 5 de abril.Según la organización, de "no haber respuesta" se procederá a un "acampe piquetero" para el 18, 19 y 20 de abril en un lugar del centro porteño a determinar.A esto se le sumará una "Gran Marcha Federal Piquetera" que se realizará entre el 15 al 17 de mayo y tendrá como objetivo "colmar la Plaza de Mayo" para protestar contra la política social del Gobierno nacional."Convocando a todos los sectores en lucha, en una gran movilización popular con la consigna 'por trabajo y por salario, contra el hambre y la pobreza abajo el ajuste, fuera el FMI'", indicó la UP a través de un documento.En tanto, entre las medidas más próximas estará el acompañamiento a la movilización por el Día Internacional de la Mujer el 8 de Marzo, en pedido de "basta femicidios" y "por la movilización independiente del as mujeres y diversidades".Luego, los días 13, 14 y 15 de marzo la organización realizará "acciones de lucha en todo el país" y el 24 de marzo marchará "de forma independiente" junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia "por los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos, contra la represión y la criminalización de las luchas".El plenario fue anunciado hace una semana por las organizaciones sociales que se concentraron en el cruce de las avenidas 9 de Julio y Corrientes para protestar por las bajas derivadas del proceso de regularización del programa Potenciar Trabajo y para pedir "mejores salarios y trabajo genuino"."Si el plan de ajuste se profundiza, la lucha del pueblo argentino también se va a profundizar", había advertido Belliboni.En ese contexto, la UP convocó a los titulares del plan Potenciar Trabajo que fueron dados de baja y "que no están organizados" a participar del plenario realizado hoy. "La UP reclama salarios como corresponde y trabajo genuino", remarcó Belliboni quien a su vez se manifestó en contra del "protocolo de criminalización de la movilización que quiere implementarse en las provincias".