Para Bárbaro, el operativo clamor a favor de CFK es una payasada

Para Julio Bárbaro, el discurso de Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias “fue tan triste que no sirvió siquiera para recuperar la relación con la gente”. “Fue uno de los peores discurso que ví. Nunca ví nada tan patético. En alguna medida va cabeza a cabeza con el último de Mauricio Macri. Empatan”, recalcó.

En diálogo con Política Argentina, el ex titular del COMFER señaló queComo consejo, dijo que le diría que trate de ser humilde pero la mediocridad va junto a la soberbia siempre. “Más mediocre, más soberbio. Es una ley de la vida. Recordemos que Borges decía que no había leído nada. Alberto Fernández es un personaje patético que no tiene el respeto de nadie. Ha terminado en ser el caballo de troya que se metió en el kirchnerismo para terminarlo”, señaló.En otrora, sostuvo que “el operativo clamor para que Cristina sea candidata es una payasada., cerró.