Larreta defendió a la Corte y cruzó a Alberto: El Presidente ataca a la Ciudad como si fuéramos de otro país

El jefe de Gobierno porteño,, anunció este martes que enviará un proyecto de ley a Legislatura para eliminar “inmediatamente” el impuesto a las tarjetas de crédito y volvió a cruzar a Alberto Fernández por los fondos de Coparticipación al señalar que el Presidente "ataca a la ciudad de Buenos Aires como si fuera de otro país”.. Está ciudad no es parte de nuestra Argentina", afirmó Larreta durante el anunció de la eliminación del impuesto a las tarjetas de crédito que comenzó a aplicarse desde el inicio de la disputa entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables."Dijimos basta, no da para más esto. Se acabó.No me voy a quedar de brazos cruzados. Por eso, tomé la decisión de sacar el impuesto a las tarjetas de crédito ya, porque lo que me comprometo, lo cumplo", lanzó Larreta en tono electoral.El jefe de Gobierno porteño recordó que el impuesto a los sellos era un tributo “provisorio” hasta que se expida la Corte Suprema de Justicia, y como el máximo tribunal le dio la razón al reclamo porteño con una medida cautelar, ahora cumple su promesa de eliminarlo pese a que, según Larreta, el gobierno nacional sigue sin cumplir el fallo del máximo tribunal.”, explicó el jefe de Gobierno y señaló haciendo campaña: “Esto es una visión de lo que necesitamos en la Argentina. Vamos a quitar el peso muerto del Estado”.En ese marco, Rodríguez Larreta anunció que presentará hoy un proyecto de ley a la Legislatura para eliminar "inmediatamente" el impuesto a las tarjetas de crédito. "Espero que los demás bloques en la legislatura acompañen la aprobación de esta ley de manera inmediata. Es una baja de un impuesto concreta que beneficia a la gente en este momento de angustia", sostuvo.En tanto, ratificó que insistirá con que se cumpla el fallo.Y confiamos en que la Corte haga cumplir el fallo y que los fondos empiecen a llegar con normalidad y de acuerdo a la ley. No puede haber discusión al respecto”, remarcó Rodríguez Larreta.