Wado de Pedro no descartó su candidatura: Siempre puse el cuerpo

El ministro del Interior,, no descartó presentarse como precandidato a presidente en la interna del Frente de Todos, pero dejó esa decisión en manos del sector que integra. “Siempre puse el cuerpo, no tengo problema de ser parte del proyecto colectivo desde el lugar que me toque”, subrayó.", aseguró en declaraciones para Radio 10.Ante la repregunta sobre si aceptaría ser candidato si el espacio lo considera, aclaró: "Generalmente puse el cuerpo, puse el cuerpo en el 2001, en los 90, así que no tengo problema de ser parte del proyecto colectivo desde el lugar que me toque".”, indicó De Pedro.El dirigente explicó que todo quedará definido luego de la discusión interna del kirchnerismo. “”, agregó.En esa línea, señaló que el Frente de Todos “siempre terminó encontrando el método para tomar las decisiones” y llegar “de la manera más inteligente la estrategia electoral” de cara a los comicios de octubre próximo. “Eso fue lo que hicimos en 2019 y apelo a que todos los sectores (del FdT) tengan esa misma posición ahora”, concluyó De Pedro al repecto.Por otro lado, el ministro se refirió al plan conjunto que está elaborando con el dirigente(Frente Patria Grande), quien lo postuló como candidato a Presidente, y aseguró que muestra que "el federalismo se puede dar en la Argentina si hay trabajo genuino".Sobre el dirigente, sumó: "Juan vio el trabajo que se hizo en el Ministerio. Estamos mirando planes estratégicos para cada una de las provincias con todas las fuerzas políticas. Tenemos obras de infraestructura y pensó que faltaban proyectos que tuvieran que ver con el desarrollo integral de las personas".En otro tramo de la entrevista, se refirió a expresiones de la oposición que en los últimos días anunciaban un supuesto "plan bomba" que preparaba el Gobierno como "herencia" económica, algo que quedó desactivado tras el canje de deuda en pesos que acordó Massa con bancos.El nivel de irresponsabilidad que tuvieron a la hora de gobernar, está potenciado con el nivel de irresponsabilidad que tienen a la hora de ser oposición", apuntó.Y manifestó que y". "Esos hechos que tienen que ver con la historia, haber vuelto al FMI, haber endeudado a la Argentina con los fondos de inversión. Es un crimen que va a perdurar muchísimos años más, muchísimas décadas más, es un crimen que genera hambre, que genera desocupación, que genera problemas financieros para atender los problemas de salud", consideró De Pedro.