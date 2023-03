Kicillof entregó computadoras a estudiantes: "Se puede hablar de meritocracia, pero primero debe haber oportunidades"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, advirtió que "para que la meritocracia y el esfuerzo sirvan tiene que haber un Estado que reconozca derechos", al encabezar este martes el acto de entrega de computadoras a estudiantes del nivel secundario de Ezeiza, en el marco del programa Conectar Igualdad.Acompañado por la vicegobernadora, Verónica Magario, el mandatario provincial expuso ante los estudiantes: "Esto que hacemos hoy es reconocerles derechos como bonaerenses". En ese sentido, les pidió que estudien y se reciban, y subrayó: "Nosotros los vamos a ayudar. Falta mucho, pero es por acá"."Hay quienes pueden comprar las computadoras, pero muchos de ustedes no.y es para que la usen para lo que quieran", resaltó y rechazó los discursos que indican "que el Estado no sirve y que todo lo va a resolver el mercado".Y añadió: "Hablan de que tiene que haber libertad, de que el mercado también tiene que ser libre. Pero. Hay zonas muy ricas y otras que no. Eso no es culpa de ustedes, ni de sus papás"."Hay que esforzarse mucho, pero es muy injusto que ese esfuerzo se haga en condiciones tan distintas porque el que tiene computadora o puede ir a estudiar afuera, tiene una situación distinta que la suya", expresó y sostuvo que "los demás no son vagos o faltos de esfuerzos".Por eso, Kicillof insistió en que "está muy bien el mérito y el esfuerzo, pero para eso debe haber primero igualdad de oportunidades" y opinó que "el Estado debe dar computadoras, abrir escuelas y sostenerlas"., enfatizó.En ese sentido, criticó a la ex gobernadorapor decir que se abrían demasiadas universidades publicas en el conurbano bonaerense, al sostener que no se trata de "que sean muchas" sino que existen "demasiado pocas"."Tiene que haber muchas universidades cerca de sus casas para que puedan estudiar lo que quieran. Y eso es responsabilidad del Estado", planteó el gobernador y apuntó que "todos tienen que tener libertad, pero no pueden unos ser más libres que otros en base a dónde nació".En ese marco, destacó que los viajes de egresados para estudiantes del último año de escuelas secundarias financiados por la provincia de Buenos Aires responden a que "el 75% de los chicos no tenía los recursos para poder viajar y eso era algo injusto"."Ahora, con este programa les damos un premio por haber terminado, fomentamos el turismo, damos trabajo y demostramos que somos todos iguales y todos tenemos las mismas oportunidades, tengamos la cuna que hayamos tenido", indicó.. Y donde hay un derecho, hay que cumplirlo porque sino algunos tienen oportunidades que otros no tienen. Después viene la libertad", concluyó.