Denuncian que el gobierno de Larreta autorizó ilegalmente un recital en Parque Sarmiento

de Mötley Crüe y Def Leppard, que tuvo lugar ayer jueves en Parque Sarmiento. Además de denunciar irregularidades en el procedimiento denuncian que el evento es perjudicial para la fauna y para los pacientes del CEMIC .La gestión dees que bajo la Ley de Patrocinio y a cambio de un piso de goma de $6 millones, el empresarioconsiguió el espacio para organizar un recital.Lo inaudito es que hasta la fecha todavía el patrocinio no fue aprobado. Quien llevó adelante el acuerdo entre la Secretaría de Deportes que conduce Carlos Retegui y la empresa es el Ministerio de Desarrollo Económico, a cargo de José Luis Giusti.Si bien desde el Ministerio aseguran que el patrocinio nunca fue autorizado,Antes de firmar el patrocinio, la Ciudad debe publicar la oferta en el Boletín Oficial para interesar a otros posibles competidores. Y mientras el recital fue anunciado por la empresa en enero con el Parque Sarmiento como escenario confirmado, la presentación del expediente del patrocinio recién fue realizada el 2 de marzo.Ese mismo día, sin que el Gobierno hubiera aprobado el contrato ni publicado el aviso en el Boletín Oficial, Fénix comenzó a montar el escenario en Parque Sarmiento y cerró parte del predio al público.y actuó en contra de la Ley de Patrocinio, una normativa que busca que la Ciudad consiga la mejor oferta posible.Se genera un perjuicio muy grande a la fauna del lugar y a los pacientes internados en el CEMIC", advirtió en diálogo con AM750, el integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad Félix Cariboni donde explicó las razones de la denuncia contra el GCBA y detalló los perjuicios que producirá el evento en el espacio público.El Observatorio del Derecho a la Ciudad argumenta que "hay una mala interpretación" del Régimen de Patrocinios que establece la ley N°6163. Según la normativa, las empresas pueden "apadrinar" actividades en espacios públicos, pero no se permite la concesión para uso privado y menos para una actividad comercial.Independientemente de que la actividad sea onerosa o no", subrayó Cariboni.Además, el integrante del Observatorio advirtió que el evento es perjudicial para la fauna - hay dos Reservas Ecológicas en el parque - y para los pacientes del CEMIC - que está a escasos metros de donde será el recital - porque se espera que la música supere los 90 decibeles.", especificó Cariboni.Y, además, adelantó que el amparo que presentó el Observatorio contempla otras concesiones irregulares que habilitó el Gobierno de la Ciudad en ese parque entre las que se encuentran canchas de rugby, fútbol 5 y fútbol 11.