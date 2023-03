Rossi sobre los candidatos del FdT para elecciones 2023: "No hagamos una síntesis forzada"

El jefe de Gabinete,, consideró que Cristina Kirchner es "la dirigente con mayor consenso" dentro del Frente de Todos, aunque pidió no hacer "una síntesis forzada" y que "si hay uno, dos o tres candidatos posibles que participen" en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).Y el Presidente tiene el derecho constitucional y político de aspirar a la reelección. Si no convence a una parte de compañeros, los compañeros tienen el derecho de presentar un candidato alternativo", afirmó Rossi esta mañana en declaraciones para radio Nacional Rock.En ese sentido, el jefe de Gabinete aseguró quey pidió: "NMientras que respecto a la condena que recibió Cristina Kirchner en la causa Vialidad, Rossi sostuvo: ", y la sentencia genera efectos claramente proscriptivos. Cristina anunció que no será candidata no porque ella quisiese sino porque la sentencia es proscriptiva”.“Creo que hay que visibilizar el hecho y debe estar presente en la campaña electoral que lleve adelante el Frente de Todos", consideró en la previa al discurso de la vicepresidenta en Río Negro y un día antes de que se reuna el plenario peronista en Avellaneda en contra de la proscripcion de la vice y con el objetivo de impulsar el “Cristina 2023”.Sobre los fundamentos del fallo, conocidos ayer, Rossi indicó: "Sigue sin explicarse cuál es la relación entre Cristina y Lázaro Báez. No hay comunicación ni chat, no se entiende cómo condenan a Cristina y no al ministro del área ni al entonces jefe de Gabinete".Para Rossi, el "partido judicial" se dedica a "condenar a algunos y defender a otros". Y, en ese sentido, el jefe de Gabinete consideró que".