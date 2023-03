Massa anunció fondos para que las Pymes exporten y generen dólares y le pegó a la deuda y fuga macrista

Minutos después de que se conociera que el FMI aprobaba la cuarta revisión y aceptaba una reducción de la meta de reservas para este mes, el ministro de Economía,encabezó un acto en Tigre con su secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren. Durante la inauguraron una planta productiva de la empresa Patagonia CNC Machines anunciaron una inversión de 12.000 millones de pesos en aportes no reembolsables para que más pymes comiencen a exportar y generar dólares."Hace poquitas horas escuchaba sobre las diferencias entre países con equilibrio fiscal, déficit fiscal y con balances de cuenta corriente positivos y negativos", sostuvo, haciendo clara referencia al discurso del viernes pasado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Río Negro.Massa, al igual que De Mendiguren, sostuvo que desea "cambiar la matriz productiva del país" y "avanzar hacia una estructura productiva nacional más compleja, con mayor valor agregado y más tecnología". Porque ", sentenció el ministro.Para ayudar a que las Pymes innoven y puedan comenzar a exportar sus productos a otros países anunció esta nueva partida de aportes no reembolsables, un tipo de ayuda que se usa para cofinanciar proyectos de innovación tecnológica de micro, pequeñas y medianas empresas a través de subvenciones que cubren un porcentaje del costo del proyecto. La empresa beneficiaria paga el porcentaje restante. Esta asistencia se canaliza a través del programa Potencia PyMEX, que invierte hasta 60 millones de pesos por proyecto.Además, el ministro se mostró abierto a ayudar a las PymesMassa no dudó en vincular esta iniciativa a los problemas económicos sistémicos que atraviesa el país. "Lo que está en juego es un modelo de desarrollo económico. Cada pyme que exporta son dolares que hacen más fuerte a la economía, más fuerte al Banco Central, más fuerte a la moneda y genera trabajadores mucho mejor pagos", aseguró.Poco antes, De Mendiguren había recordado que "el año pasado las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas fueron 12.065 millones de dólares, un 28% más que en 2020" y destacó: