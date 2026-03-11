La inflación no cede y el plan económico vuelve a quedar bajo presión: fue de 2,9% en febrero

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que la inflación de febrero alcanzó el 2,9%, en línea con el registro del mes anterior. Con este resultado, el acumulado del primer bimestre de 2026 llegó al 5,9%, mientras que la variación interanual trepó al 33,1%, según el último reporte oficial.

La persistencia de la inflación también tensionó las expectativas del mercado y volvió a poner en discusión la eficacia de la política económica del Gobierno nacional. Analistas advirtieron que la inercia inflacionaria continúa siendo uno de los principales desafíos, especialmente en rubros vinculados a alimentos y servicios esenciales.Mientras tanto, el escenario social se volvió más complejo. La combinación de precios en alza y salarios rezagados profundizó las dificultades cotidianas de millones de familias, en un marco donde la recuperación prometida aún no llegó a los bolsillos.