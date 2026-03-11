12.03.2026 / ECONOMIA

La inflación que el gobierno de Milei quiere disimular: sin cambios metodológicos habría sido más alta

El dato oficial de febrero volvió a encender la polémica sobre la forma en que se mide el IPC. Hay que recordar que la modificación impulsada por el ex titular del organismo, Marco Lavagna, otorgaba mayor peso a los servicios y habría impactado en el número final.


La inflación de febrero se ubicó en 2,9% según la medición oficial, pero el resultado quedó rápidamente bajo discusión política y técnica. El fuerte aumento en el rubro servicios reavivó el debate sobre la metodología utilizada por el Indec y las decisiones adoptadas por el actual gobierno para sostener el esquema vigente.

  Desde distintos sectores señalaron que, de haberse aplicado el cambio en la ponderación de los consumos que impulsaba el ex director del organismo, el índice habría sido mayor. En redes sociales, el dirigente Manu Jove sintetizó la controversia: “2,9% la inflación de febrero. El rubro que más creció por buena diferencia fue servicios”.

El planteo retomó una discusión que atravesó los últimos meses de la gestión anterior y que incluyó la salida de Marco Lavagna del organismo estadístico. Según esa propuesta, los servicios debían tener mayor incidencia en la medición para reflejar con mayor precisión el impacto del costo de vida en los hogares.

  Con ese criterio, estimaciones alternativas sostienen que la inflación habría alcanzado el 3,4%. El dato expone una tensión creciente entre la narrativa oficial de desaceleración y la percepción social de un encarecimiento sostenido de los gastos cotidianos, en especial en tarifas, transporte y consumos básicos vinculados a la vida urbana.

