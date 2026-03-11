La inflación que el gobierno de Milei quiere disimular: sin cambios metodológicos habría sido más alta

La inflación de febrero se ubicó en 2,9% según la medición oficial, pero el resultado quedó rápidamente bajo discusión política y técnica. El fuerte aumento en el rubro servicios reavivó el debate sobre la metodología utilizada por el Indec y las decisiones adoptadas por el actual gobierno para sostener el esquema vigente.

El planteo retomó una discusión que atravesó los últimos meses de la gestión anterior y que incluyó la salida de Marco Lavagna del organismo estadístico. Según esa propuesta, los servicios debían tener mayor incidencia en la medición para reflejar con mayor precisión el impacto del costo de vida en los hogares.Con ese criterio, estimaciones alternativas sostienen que la inflación habría alcanzado el 3,4%. El dato expone una tensión creciente entre la narrativa oficial de desaceleración y la percepción social de un encarecimiento sostenido de los gastos cotidianos, en especial en tarifas, transporte y consumos básicos vinculados a la vida urbana.