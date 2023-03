Zoom de emergencia del PRO tras el grave error de Bullrich

De Marco se presentó en la Justicia para solicitar una medida cautelar que deje sin efecto la remoción que la titular del PRO le hizo.

Nuevamente estalló la interna del PRO. Esta vez fue la titularla que hizo molestar a su rival amarillo,luego de echar a Antonio de Marco, uno de los interventores en Salta del jefe de Gobierno porteño. El malestar llegó al expresidentey a la diputada, al punto de que el trío convocó de urgencia a una reunión del Consejo Nacional del partido para la noche del martes a través de Zoom.Luego de que la presidenta del PRO echara al interventor larretista de Salta,, por no firmar el acuerdo con la Unión Cívica Radical (UCR) en esa provincia, la totalidad de los 26 miembros del Consejo amarillo votaron contra su forma de conducir el partido.¿Qué sucedió en realidad?El jueves pasado se rompió Cambiemos en Salta ante la negativa del PRO, específicamente de Larreta, de integrar un espacio junto con elque tiene como principal referente a, un dirigente resistido por el alcalde porteño.Recordemos que ante la suma del Frente Plural a la coalición el PRO definió bajarse y presentarse solo, con sus propios candidatos, en la contienda electoral del 25 de marzo. Además de impugnar el uso del nombre.Algo similar había ocurrido ya en. Las diferencias internas se deben a que el máximo referente del partido,pretendía ser el único candidato a la gobernación y no enfrentarse en elecciones internas con el senador nacional por la UCR,Pero cuando todo indicaba que el PRO iría por afuera a las elecciones,La validez o no de eso se resuelve en la Justicia.Ahora, tras el error de Bullrich o su gran jugada de dejar solo a un interventor en Salta -el suyo-, durante la previa del encuentro del Consejo Nacional el larretistaLas autoridades nacionales y provinciales del PRO determinaron ayer por la noche tres cuestiones:Primero aclararon que las decisiones respecto a las intervenciones en las provincias se definen por Consejo directivo. En ese sentidoY también, lo que verdaderamente había motivado el encuentro.Las miradas de reproche apuntan hacia Bullrich que parece hacer oídos sordos ante las críticas. Desde el entorno de la titular del PRO sostienen que la convocatoria de emergencia carece de validez porque no respetó los mecanismos que establece el reglamento del partido.Además, reprochan que quienes votaron las tres decisiones pertenecen a las filas del jefe de Gobierno porteño y no están ligados a decisiones de Vidal y de Macri. Si bien el expresidente y la otra presidenciable amarilla convocaron la reunión de urgencia, ninguno de los dos vota en el Consejo del PRO.