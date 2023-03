Pese a las críticas de JXC a las medidas de Massa, el FGS de ANSES sólo se derrumbó con Macri

La medida del ministro de Economía,, de obligar a organismos del Estado, a canjear sus bonos en dólares por otros nominados en pesos para calmar la volatilidad de los dólares financieros desató una serie de especulaciones sobre el impacto en el organismo previsional, el mayor tenedor de estos títulos.. Lo cierto es que el Estado argentino es el que paga, todos los meses, las jubilaciones, mientras que el FGS es un fondo de ahorro para eventualidades que tiene el organismo.Pero tomando como, para saber cuál de ellos fue el que "se gastó" ese dinero, sobre todo cuando desde Juntos por el Cambio se ha pedido al ministro Massa ir al Congreso a dar explicaciones y fue la propia Elisa Carrió quien lo acusó de malgastar fondos de los pasivos.Los números, en este contexto, sorprenden y le quitan argumentos, sobre todo, a la oposición actual.Durante el Gobierno de Mauricio Macri cayeron 47 por ciento los ingresos del FGS, en contraposición al crecimiento que ese mismo monto tuvo en los gobiernos de Cristina Kirchner e incluso Alberto Fernández, que debió enfrentar una economía con bastante más ruido externo que sus antecesores.El. Yendo de allí a noviembre del 2015, cuando estaba terminando el gobierno de CFK, el FGS había crecido un 179 por ciento, llegando a tener en sus arcas unos 66.208 millones de dólares.La contracara fue la situación que tenía ese mismo fondo cuatro años después, a fines de gobierno de Macri. Casi en diciembre de 2019 el FGS sufrió una fuerte caída del 47 por ciento, teniendo una valuación de 34.831 millones de dólares. Tiempo después, a fines de enero de 2023, tras un aumento del 62 por ciento durante el gobierno de Alberto Fernández respecto de los fondos recibidos a fines de 2019, la valuación del FGS es de más de 56.434 millones de dólares.La pregunta es, entonces, dónde fue el dinero del FGS en la era Macri.Un año más tarde, el ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne, avisó en una presentación en el Congreso que un tercio de los ingresos se usaron para cubrir los pagos a jubilados en el marco de lo que se llamó Reparación Histórica, un plus a jubilados que no tuvo ningún efecto positivo pero que costó caro. Luego, también avisó Dujovne que habría transferencias adicionales del FGS a la ANSES cercanas a los 10 mil millones de pesos mensuales.En ese caso, sí había habido un uso del dinero del FGS, que aunque no se use para pagar jubilaciones es parte del ahorro de los pasivos.. Un último dato: es, también, el acuerdo con el FMI que tomó Macri el que imposibilitó al Gobierno Nacional a usar otros mecanismos o sus propias reservas para frenar la volatilidad cambiaria en un escenario donde la política económica tiene restringidas sus herramientas básicas.