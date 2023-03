El Gobierno bonaerense desmintió al intendente que no paga sueldos

El intendente de Villarino,, no pagó su propio sueldo ni el de los 16 concejales del municipio bajo la excusa de que "priorizó abonarles a proveedores y empleados municipales" porque "la Provincia le descontó un 5% de la coparticipación", pero el Gobierno de Buenos Aires salió a desmentirlo.y la Provincia no la modifica en ninguna instancia", aseguró en ministerio de Hacienda en diálogo con El Destape y, además, señaló que "la propia dinámica que define el coeficiente de coparticipación del Municipio, en este caso Villarino, provocó que sea más bajo; pero eso no es discrecional, la Provincia no tiene injerencia en esa decisión".El intendente había explicado al diario La Nación los motivos por los que suspendió los pagos de su salario y el de los concejales: "En noviembre, la Provincia llama a los secretarios de Economía de los municipios y les dice lo proyectado por coparticipación. Nos dijeron que, en 2023, eran $3.650 millones, en virtud de eso elaboramos e”.Y continuó: “En diciembre nos comunicaron que nos bajaban el 5% del coeficiente único de distribución, $190 millones menos, no sabemos por qué. En enero y febrero, nos llegaron $220 y $230 millones". "", se defendió.“Los intendentes vecinalistas estamos todos en las mismas condiciones.", señaló Bevilacqua.Y añadió: "Como debo reasignar partidas necesito un marco legal, por eso le p".Al respecto desde la cartera a cargo de Pablo López aseguraron que "están en diálogo con el Municipio por este tema", y remarcaron que "Villarino recibió recientemente asistencia financiera en la forma de adelantos de coparticipación".