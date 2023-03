27.03.2023 / ENTREVISTA PA

Para Reigada, la decisión de Macri “fue tomada en 2019 cuando el pueblo argentino no le dio una segunda oportunidad”

La senadora bonaerense del Frente de Todos se refirió a la decisión del ex presidente Mauricio Macri y referente de Juntos por el Cambio de no lanzarse a la carrera por el Sillón de Rivadavia este año. “Es obvio que tomó esta decisión porque no repunta en las encuestas”, enfatizó.