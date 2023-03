En diálogo con Política Argentina, el dirigente de MILES Luis D’Elía se refirió además a la decisión de Mauricio Macri de bajarse de la carrera electoral. “Consciente de todo el daño que le hizo a la Nación y al pueblo argentino, dejándonos una herencia del 140 mil millones de dólares a pagar en tres años, suma que fue fugada. Macri hizo un enorme daño y sabe que su actuación electoral es paupérrima, por eso, tomó la decisión de correrse del escenario electoral: un escenario que no le es favorable en lo más mínimo”, señaló.

Respecto del impacto que tuvo dentro de su propio espacio, D’Elía señaló:sostuvo.Consultado sobre si había dirigentes que tendrían que replicar “el mismo gesto”, contestó: “La que ya renunció a todo fue Cristina. Para mi no está en dudas su no candidatura. Ella ya empeñó su palabra. Lo hizo de manera enfática y creo que lo que dijo es verdad: No será candidata a nada”.Por último, hizo mención de la asunción de Eugenio Burzaco al frente del Ministerio de Seguridad porteño, decisión tomada por Horacio Rodríguez Larreta tras la salida de Mauricio D´Alessandro por la polémica por el viaje a Lago Escondido., recalcó.