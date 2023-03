Massa pidió a la AGN y la UBA que dictamen si el canje de deuda es perjudicial para el Estado

El ministro de Economía, Sergio Massa, pidió oficialmente a las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y a la Auditoría General de la Nación (AGN) que dictaminen si las operaciones de canje de deuda pueden causar una pérdida de patrimonio para los organismos públicos comprendidos en la operación. Las críticas de la oposición se centraron en las operaciones que involucran al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.El ministro les solicitó que dictaminen si, dado que los organismos del Sector Público valorizan su cartera en pesos a precios de mercado, la operación de venta de los títulos en dólares del FGS de la Anses, del PAMI y de más de 100 organismos alcanzados por el decreto de canje y su posterior suscripción del Bono Dual 2036 puede suponer una pérdida en el valor de cartera de los organismos. "Caso contrario, ¿podría establecer los rangos de revalorización patrimonial tomando como referencia los precios de cierre del mercado secundario del día de la fecha?", pidió el ministro a través de dos cartas enviadas al Auditor General de la Nación, Jesús Rodríguez, y al decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Ricardo Pahlen Acuña.CANJEDías atrás, Massa aseguró en una entrevista que el canje de deuda en dólares por títulos en pesos "es un ordenamiento del manejo de la deuda pública dentro del Estado". En diálogo con Radio Mitre, explicó: "Teníamos 113 organismos del Estado público nacional que, de manera desordenada y descoordinada, muchas veces generaron incluso prejuicios al propio Estado al administrar en el mercado secundario la compra y la venta de títulos públicos".Por otro lado, el titular del Palacio de Hacienda respondió los cuestionamientos a la oposición respecto del presunto prejuicio que le generaría la medida a la Anses: "Gana (Anses) un poco más de US$ 2.000 millones con esta operación porque lo que hace es mantener la dolarización de cartera y, por otro lado, le da la posibilidad en el bono al momento de venderlo de elegir entre liquidarlo por inflación o en dólares". Tras lo cual, apuntó que en lugar de presentar una pérdida, implicará una ganancia de "más de $ 400.000 millones" en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad "que serán asignados a créditos a jubilados y créditos productivos", lo cual será anunciado por la entidad previsional "la próxima semana".Por su parte, el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, afirmó que el canje de deuda y la ampliación del uso de otros títulos para las operaciones de contado con liquidación permitirá "evitar subas disruptivas del dólar financiero" y que, al mismo tiempo, no perjudica "ni los jubilados, ni aumenta la deuda del Estado, ni aumenta el costo de la deuda estatal"."El FGS recibirá bonos duales, hasta el 8% de tasa de interés. Los comprará al 60% de su valor técnico. En otras palabras, el FGS recibirá 100 bonos por cada $ 60. Lo cual implica directamente una revalorización de la cartera del FGS en aproximadamente US$ 2.000 millones. Además, contará con más caja para invertir en préstamos a jubilados e inversiones en obras de infraestructura", detalló Rubinstein, respecto del mecanismo a través del cual el FGS recibirá nuevos bonos en pesos a cambio de los nominados en dólares."Cuando el FGS cobra cupones en dólares de los bonos, compra nuevos bonos con esos dólares. No se los da a los jubilados. Estos no cobran en dólares. Y ahora tendrán un respaldo en bonos menos volátil, que ajusta por CER o dólar (lo más alto), y no sólo por dólar", agregó Rubisnstein en una columna publicada este domingo en el diario Perfil.