Tras bajarse, Macri advirtió que podría no apoyar a Juez en Córdoba: Conversación pendiente"

El expresidente y líder de Juntos por el Cambiono temió dejar expuestas sus diferencias con el senador nacionalungido como el postulante a gobernador de la oposición en Córdoba, después de un acuerdo con el diputado radical, que declinó sus intenciones de competir contrael alfil del peronismo local., explicó en Cadena 3 Macri, sobre el rol que jugará de ahora en adelante.A esa postura la justificó en que son sus seguidores quienes le piden que se defina para marcarles un rumbo, después de elegir no competir en estas elecciones., indicó.No se mostró convencido el expresidente en el momento en que le mencionaron a Juez. Cuando le preguntaron si le iba a dar su bendición como candidato a gobernador de Córdoba de Juntos por el Cambio, puso reparos., adelantó Macri, que así expuso su relación tirante con el senador. A fines del año pasado, el cordobés también había cuestionado al referente de Pro por mostrarse con Llaryora.Este martes, el exmandatario admitió que tiene una “buena relación personal” con el actual gobernador Juan Schiaretti, jefe político de Llaryora.”, refirió Macri en cuando a su vínculo con el dirigente, aunque aclaró que este ida y vuelta no se da con todo el peronismo cordobés.En medio de elogios a los habitantes de esa provincia, que lo apoyaron cuando jugó a nivel nacional, Macri dijo que respetará la voluntad que ellos transmitan a través del voto. E incluso delineó cómo debería plantarse Juez en la campaña: “La promesa de Luis Juez tiene que ser convincente, ligada a la gestión, porque el cordobés es concreto. Una cosa es la defensa de los valores a nivel país y otra es la que pretenden recibir: que la gestión diaria de la provincia va a funcionar. Se ve que hasta ahora nosotros no hemos logrado dar esa tranquilidad, es el desafío de Luis Juez, demostrar que va a tener una gestión ligada a la sociedad y al sector privado. Espero que el candidato Luis Juez avance sobre la falta de eficiencia de Epec, la empresa de energía. Hay cosas para ir mejorando: el sistema institucional. Juez ha sido muy crítico, pero tiene que explicar cómo lo va a mejorar. Esperemos que realmente logre que haya esta oportunidad de gobernar la provincia”.