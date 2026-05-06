06.05.2026 / AGENDA OFICIAL

Milei llegó a Los Ángeles y participará de un foro con líderes políticos y empresarios

El Presidente disertará en la conferencia del Instituto Milken y mantendrá reuniones con inversores durante una breve visita en Estados Unidos.



El presidente Javier Milei arribó a Los Ángeles para participar de la 29ª Conferencia Global del Instituto Milken, un encuentro que reúne a referentes de la política, las finanzas, la salud y la tecnología.

El vuelo oficial aterrizó a las 3:40 de la madrugada de Argentina. Milei viajó acompañado por el Ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y el ministro de Economía, Luis Caputo. En el aeropuerto fueron recibidos por el embajador Alec Oxenford y el cónsul Héctor Monacci. La conferencia se desarrolla en hoteles de Beverly Hills, como el Beverly Hilton y el Waldorf Astoria Beverly Hills, y convoca a cerca de 4.000 asistentes, entre empresarios, funcionarios y figuras internacionales. La actividad oficial comenzará a las 10 de la mañana hora local (14 en la Argentina), cuando Milei mantenga una audiencia privada con Michael Milken, titular del instituto organizador del foro.

Luego, el mandatario participará como expositor en uno de los paneles principales del encuentro, donde hablará ante un auditorio integrado por referentes de la política, las finanzas y la tecnología a nivel global. Durante el resto de la jornada, el Presidente aprovechará su presencia en el evento para mantener reuniones con empresarios e inversores interesados en la Argentina, en el marco de los encuentros paralelos que se desarrollan en la cumbre.

La actividad se da en un contexto de fuerte despliegue logístico y de seguridad en la zona, con múltiples espacios de networking. Entre los asistentes se encuentran figuras del ámbito financiero y político, como Larry Fink, Bruce Flatt y la titular del FMI, Kristalina Georgieva. La visita oficial será breve y contempla el regreso del Presidente a la Argentina en las próximas horas, una vez finalizada su participación en el foro.

Lo más leído

1

Volver al Trabajo mayo 2026: montos, fecha de cobro y qué pasa tras el fallo

2

Milei habría financiado operación de desinformación en Honduras: qué revelan los audios

3

Feriado 1 de mayo 2026: qué se conmemora y cómo queda el calendario

4

Causa Cuadernos: 27 imputados denuncian aprietes de Stornelli y Bonadio para incriminar a Cristina Kirchner

5

iPhone 18 Pro: cuándo se lanza y qué se espera del nuevo modelo

Más notas de este tema

El juez Lijo no da tregua a Adorni: ordenó levantar el secreto fiscal y endurece la investigación patrimonial

06/05/2026 - CADA VEZ MÁS COMPLICADO

El juez Lijo no da tregua a Adorni: ordenó levantar el secreto fiscal y endurece la investigación patrimonial

En medio de la caída de recursos, Milei beneficia a Cornejo con un anticipo millonario de coparticipación

06/05/2026 - RETRIBUCIÓN

En medio de la caída de recursos, Milei beneficia a Cornejo con un anticipo millonario de coparticipación

Causa Adorni: declaró el hijastro de una de las jubiladas prestamistas y ratificó un pago adicional de u$s65.000

06/05/2026 - ADORNI GATE

Causa Adorni: declaró el hijastro de una de las jubiladas prestamistas y ratificó un pago adicional de u$s65.000

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.