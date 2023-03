Paro sorpresivo de subte D y E para este viernes: a qué hora será

La(AGTSyP - Metrodelegadxs) confirmó un paro del servicio para el viernes 31 de marzo en las líneas D, E y Premetro. Desde el sindicato anunciaron que este viernes llevarán adelante estas "medidas de autodefensa" que consistirán en la paralización del servicio en las líneas mencionadas, desde las 5:30 hasta las 7:30 hs. De esta manera, iniciarán su servicio del día viernes a las 7:30 hs.Según indicaron en un comunicado, la decisión se da dado a que piden tener dos francos.expresaron los metrodelegados.Asimismo, recordaron que, cerraron diciendo en el comunicado firmado por los secretarios generales y adjuntos Roberto Pianelli y Néstor Segovia.El paro del subte de este viernes se confirmó luego de la paralización de los servicios durante este miércoles 29 de marzo. Ese día no funcionarion los servicios de las líneas B y C desde las 5.30 hasta las 7.30. "Este grupo de trabajadores demanda deexpresaron al anunciar la medida.La empresaSe trata de las estaciones del subte porteño San Martín (Línea C), Bulnes y Facultad de Medicina (Línea D). Los pasajeros no podrán subirse al subte en esas paradas por obras de remodelación integral, informó SBASE.El plan de renovación abarcará también, en esta primera etapa, las estaciones Castro Barros y Acoyte (Línea A) y Jujuy (Línea E), donde comenzarán los trabajos próximamente, se anticipó. La empresa aclaró que