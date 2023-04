Mayra Mendoza lamentó la muerte de la beba en Plaza de Mayo y desmintió a Clarín

Lamentamos profundamente la trágica pérdida y acompañamos en el dolor a sus familias. Hago este hilo para aclarar la intencionalidad de ciertos medios de endilgarle la responsabilidad a esta gestión, con el objetivo de proteger a otras pic.twitter.com/CG679WEcXF — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) March 31, 2023

La intendenta de Quilmes,, salió a desmentir a Clarín en redes sociales luego de que el medio ligara la responsabilidad a su gestión por la muerte de la beba a metros de la Casa Rosada. Además, lamentó el fallecimiento de la beba de tres meses y se puso a disposición de la familia.“Esta mañana me golpeó la horrible noticia del fallecimiento de una beba en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, en CABA. Leí en algunos medios que la familia era de Quilmes, y me comuniqué con Maria Migliore, ministra de Desarrollo Humano de CABA”, comenzó un hilo en Twitter Mendoza el viernes donde explicó: “Al respecto, la intendenta señaló que según información oficial y declaraciones de familiares, el padre de la beba es oriundo de Tucumán y la madre de Quilmes, pero ambos tienen domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, donde se establecieron en 2019 tras un problema personal, por el cual dejaron una casa que compartían en otro distrito de la Provincia.”, aclaró la intendenta y desmintió a Clarín que había informado que en realidad la familia era de Quilmes.Sobre el fallecimiento expresó: “Lamentamos profundamente la trágica pérdida y acompañamos en el dolor a sus familias”.agregó Mendoza.En ese contexto, la intendenta recordó que “en Quilmes no existía ninguna política pública municipal para las personas en situación de calle” , por lo que su gestión construyó e inauguró en el 2022” una casa de abrigo que llamamos ‘Taty Almeida’ ”.Y añadió: “También trabajamos articuladamente con el Ministro de Desarrollo BA para asistir durante el invierno con operativos nocturnos contra el frío”.”, concluyó Mayra Mendoza.