Francisco pidió empleos estables para los jóvenes y llamó a rechazar el trabajo en negro

El papa Francisco llamó a rechazary pidió empleos estables para los jóvenes. Remarcó que el trabajo no registrado "distorsiona el mercado laboral" y no le permite a las familias acceder a las jubilaciones y pensiones.En un encuentro con una delegación del instituto italiano de previsión social, INPS, el Sumo Pontífice planteó la importancia del trabajo registrado para la sociedad y, puntualmente, para los jóvenes. Sostuvo que el trabajo en negro, de momento,Asimismo, Francisco aseguró que "el trabajo en negro distorsiona el mercado laboral y expone a los trabajadores a formas de explotación e injusticia". En este sentido, focalizó su llamado en "un no al abuso del trabajo precario".Según el pontífice, el empleo no estable "repercute en las opciones de vida de los jóvenes y, a veces, los obliga a trabajar incluso cuando les fallan las fuerzas". Planteó queRecientemente, el Papa expresó que quiere que las personas migrantes sean "libres de elegir" si desplazarse o no y tengan "derecho a permanecer en la propia tierra", según marca en el título elegido por el pontífice para la próxima Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que se celebrará el 24 de septiembre.Por elección de Francisco, la jornada mundial tendrá por lema "Libres de elegir si migrar o quedarse", informó hoy un comunicado del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. La elección del título, agregó, buscaSegún el organismo vaticano dedicado al trabajo social, "la naturaleza forzada de muchos flujos migratorios actuales obliga a una consideración atenta de las causas de las migraciones contemporáneas". Así, ", agregó la nota.​