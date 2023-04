El Gobierno bonaerense y UTA crearán una comisión para garantizar que instalen cámaras en los colectivos

#AHORA | Finalizó la reunión del Gobierno bonaerense con los representantes de la UTA.



Al término de la reunión entre las autoridades de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) y el gobierno bonaerense, donde se discutieron temas vinculados a la seguridad tras el asesinato del colectivero en La Matanza, el ministro de Seguridad bonaerense,y su par de Trasporte,, dieron una conferencia de prensa donde contaron los compromisos de la gestión tras el encuentro.Berni recordó que en el 2021,Sin embargo, reconoció que hasta la fecha, muchas empresas aún no han instalado los dispositivos de seguridad.Frente a lo que el ministro de Transporte informó que la Provincia y el sindicato llegaron a un acuerdo para crear una comisión de seguimiento para garantizar que se instalen las cámaras faltantes. "Y señaló que “Sobre el asesinato del chofer en La Matanza remarcó que “había dos controles: uno en el kilometro 35 y otro en el 46” y que “encima había un policia arriba de la unidad”, en ese sentido, señaló que “Aunque insistió: “No es ninguna excusa, tenemos que seguir trabajando para mejorar la seguridad”.“Desde el Ministerio de Transporte junto con el Ministerio de Seguridad vamos a optimizar todos los recursos, el gremio nos está acompañando también y estoy seguro que las empresas también van a acompañar este esfuerzo”, concluyó D’Onofrio.El hecho ocurrió cuando los ministros de Seguridad y Transporte bonaerense, Sergio Berni y Jorge D'Onofrio, fueron a Lomas del Mirador a reunirse con autoridades de la UTA por la muerte de Daniel Barrientos, chofer de la línea 620.Allí,donde los compañeros del colectivero asesinado realizaban un corte de tránsito en reclamo de justicia.“Muchachos, estoy acá primero porque entiendo el problema que están pasando. Estuvimos trabajando para detener a los autores. Yo me banco lo que sea, pero si no hablamos no vamos a resolver nada, afirmó el ministro ante choferes con cámaras de medios presentes, tras ser víctima de piedrazos y golpes de puño, e insistió: “Yo no me escondo, estoy acá”.De esa forma, Berni trató de calmar a los camioneros y les propuso organizarse para mantener un encuentro en otro contexto. No obstante, los intentos de agredir físicamente al ministro persistían pasado el mediodía, como así también los insultos en su contra.Cerca de las 12.20 llegó el cuerpo de Infantería de la Policía de la Ciudad e intervino reprimiendo a choferes y retiraron al ministro, en uso de la jurisdicción porteña.Los manifestantes respondieron tirando botellas de vidrio y piedras, mientras los agentes lanzaron granadas de gas para dispersar a los presentes.