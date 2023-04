La Anmat podría aprobar una vacuna contra el virus del dengue

En el marco de un aumento de casos cada vez más marcado de la enfermedad producida por el mosquito Aedes Aegypti, la cartera de Salud nacional intensificó la campaña de prevención al tiempo que espera la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para la vacuna de un laboratorio japonés que ya está siendo probada en otros países.Desde la Anmat confirmaron el dato:”, dijeron. Sin embargo, no pudieron aportar precisiones respecto del tiempo necesario para que esté disponible. En tanto, la compañía japonesa prefirió no hacer declaraciones ante la consulta de ese medio.Daniela Hozbor, miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en el Instituto de Bioquímica y Biología Molecular, explicó a La Nación que, si bien la formulación de sueros contra el dengue es compleja, ya existen algunas en el mundo:, agregó.Según Ricardo Teijeiro, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), esta vacuna de Takeda está siendo evaluada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y su aprobación, prevista para fines de este año o principios del siguiente, sería muy importante ya que es la primera vacuna con sus características.Por su parte, el profesor titular de la cátedra de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Jorge Geffner, dijo que en la Argentina no estamos empleando ni produciendo vacunas contra el dengue, porque en el mundo todavía no hay vacunas altamente e indiscutiblemente seguras y efectivas.”, sostuvo.