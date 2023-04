Ataque a Berni: Provincia presentó una denuncia y Capuchetti se quedó con otra causa

El ministro de Seguridad bonaerense,fue agredido durante las protestas por el crimen del colectivero Daniel Barrientos, asesinado en la madrugada del lunes arriba de la unidad en Virrey del Pino. Por el caso, el funcionario aseguró que no iba a realizar la denuncia contra sus atacantes, sin embargo, en las últimas horas cambió de opinión. “No los voy a denunciar”, aseguró el ministro en aquella oportunidad sobre los atacantes., especificó sobre las heridas que le dejaron.Ahora, optó por continuar con la investigación y así se lo hizo saber al fiscal de la causa, Carlos Fel Rolero. Berni estaba citado para este miércoles a las 9 en la sede de la fiscalía, pero anticipó que no iba a poder concurrir por su actividad funcional en la provincia de Buenos Aires. Ya notificado, el fiscal continuará con la causa y la identificación de los agresores, para lo cual ya cuenta con infinidad de cámaras públicas y privadas del lugar cuando Berni había llegado en helicóptero a General Paz de hablar con los manifestantes, según detalló NA.En tanto el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Airespresentó una presentación ante la justicia nacional para que se esclarezcan los hechos sobre el ataque al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Alak consideró que los hechos sufridos por Berni configuran los delitos de atentado contra la autoridad, lesiones graves e intimidación pública. Aclaró que, si bien Sergio Berni tomó la decisión personal de no denunciar el ataque, la gravedad institucional de lo sucedido justifica la intervención de la justicia con miras a su esclarecimiento.La presentación ante la justicia nacional responde a que los hechos tuvieron lugar en la General Paz y la Avenida Juan Manuel de Rosas —ámbito jurisdiccional de CABA— y la calificación jurídica de los hechos excede la competencia de la justicia contravencional porteña.Por otro lado, la Justicia federal recibió hoy otra denuncia penal para que se investigue el ataque contra el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, ocurrido ayer cuando se presentó en la protesta que un grupo de choferes de colectivos realizaba en la localidad bonaerense de Lomas de Mirador, partido de la Matanza, con motivo del crimen del colectivero Daniel Barrientos. La denuncia fue presentada ante los tribunales federales de Comodoro Py, ubicados en el barrio porteño de Retiro, por la abogada Valeria Carreras, quien sostuvo que sospecha que las agresiones no fueron parte de "un accionar espontáneo, ni nacido del dolor de haber perdido un compañero de trabajo en un hecho de inseguridad" sino que obedecenLa denuncia quedó radicada por sorteo en el juzgado federal 9 que subroga la jueza María Eugenia Capuchetti, tendrá como fiscal a Guillermo Marijuan y está apuntada "contra las personas que participaron de los hechos violentísimos perpetrados contra el Ministro de Seguridad de la Provincia", según surge del escrito al que accedió Télam.La abogada Carreras opinó en su denuncia que los hechos no fueron protagonizados "solo por manifestantes exaltados que actuaron espontáneamente" por lo que reclamó que "se investigue a los autores materiales e intelectuales de los actos de violencia acaecidos". "Desde primera hora reclamaban la presencia del Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni", enumeró la abogada, quien luego sostuvo "Carreras señaló que a través de las coberturas de los distintos medios televisivos se pudieron escuchar"El accionar de los atacantes queda expuesto en los sendos videos de distintos canales televisivos. De dichas imágenes surge a las claras que no fue ´espontanea´ sino coordinada la acción de emboscada y ataque, mientras se exaltaba a los presentes", sostuvo la abogada, quien reclamó que se investigue si existe vinculo entre los agresores y la presidenta del PRO y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.La precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio y titular del PRO volvió a apuntar contra el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, y desestimó la hipótesis de una emboscada en su contra: "Conmigo no, Berni”, dijo Bullrich a La Nación y agregó: "