Larreta apuntó contra los halcones del PRO: El que diga que puede solucionar la inflación en 5 minutos está mintiendo

Aunque se bajó Mauricio Macri, las internas del PRO en medio de la campaña electoral no paran. El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente,, habló el miércoles sobre su estrategia de Gobierno si llegara a ser electo y chicaneó a los halcones del PRO al hablar de la inflación.“Con la inflación no se puede vivir, pero estoy muy esperanzado de sacar a la Argentina adelante”, consideró Larreta al ser consultado sobre los desafíos que tendría si fuera presidente durante una entrevista para LN+ y apuntó: “Una clara alusión a Mauricio Macri que en declaraciones públicas ha sostenido que si Juntos por el Cambio hubiera ganado las elecciones en 2019, el acuerdo con el FMI "lo arreglábamos en cinco minutos".Sobre lo que el jefe de Gobierno porteño se diferenció y señaló que la clave estará en presentar un plan integral desde el primer día: “consideró.Y remarcó que “no hay margen para esperar. Hay que tener un rumbo muy claro el primer día”. “¿Sin anestesia?”, le preguntó el conductor y el jefe de Gobierno porteño consideró:Aunque se manifestó en contra de la asistencia social, Larreta descartó que fuera a eliminar todos los planes sociales. “”, insistió tras lo que señaló: “Con 40 por ciento de pobreza eso no existe. Hablemos de verdad, hablemos en serio, no vengamos a prometer titulares mágicos. Ahí tenés cierta red de contención que no vas a sacar el primer día”.“Lo que tenemos que sacar son los intermediarios”, agregó.Sobre la interna que se agita en el PRO entre los principales candidatos por la alcaldía porteña, Larreta reiteró: “El Pro va a tener un único candidato en la ciudad; hoy tenemos 3 candidatos Jorge Macri, Fernan Quiros y Soledad Acuña. Después evaluaremos quién está mejor posicionado”.