CABA: Macri envió un contundente mensaje a Larreta contra la elección concurrente y la boleta única

Mientras que el jefe de Gobierno porteño,, ya tiene definido que en la ciudad de Buenos Aires se votará para los comicios locales el mismo día que para la nacional, pero a través delsalió esta mañana el expresidentea insistir en que no está de acuerdo con esa medida., advirtió el antes mandatario, quien le recordó al presidenciable de Pro que es un acuerdo enno cambiar las reglas en medio de un año electoral. Remarcó también que esto implicaría no solo más gastos, sino también un incordio para los capitalinos que se acerquen a las urnas.Este sistema no tendría precedentes en la Ciudad y cosecha la negativa de socios importantes de Pro, entre los que no solo se opone Macri, sino también las otras presidenciables de esa fuerza,. Es que consideran que no apostar por la lista sábana beneficiaría al candidato radical Martín Lousteau en detrimento de, el elegido por su primo., advirtió Macri esta mañana en Radio Rivadavia.Entre sus justificativos, el expresidente que se corrió de la carrera electoral marcó primero:Señaló, incluso, que esto “nunca se hizo antes en la Ciudad” y deslizó intenciones personales de Rodríguez Larreta que podrían haber motivado la medida. “Creo yo que si la política piensa que por cambiar reglas, los porteños van a elegir en un sentido determinado, es no conocer a los porteños, que son autónomos e independientes”, indicó y sintetizó su oposición:Bajo esa postura, entonces, Macri volvió a dirigirle un mensaje a quien fue su sucesor en el Ejecutivo capitalino. “La verdad que no creo que Horacio tome esa decisión, sería ir en contra de lo que hemos trabajado tantos años”, marcó.Dijo también el antes mandatario que de esta manera comparte la posición de “la mayoría de la dirigencia de Pro”, sobre todo en cuanto a que las reglas no se modifican en un año donde hay comicios.insistió.