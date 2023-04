10.04.2023 / Entrevista PA

“Esta pelea del PRO termina perjudicando a todos”: la dura advertencia del radicalismo de Misiones

El ex diputado nacional y dirigente de la UCR de Misiones Luis Pastori vio con malos ojos la decisión del gobierno de CABA de desdoblar las elecciones porteñas de las nacionales. “Tienen que pensar en el conjunto y no solamente en una cuestión particular de un distrito”, dijo. Por otra parte, avaló la incorporación de Espert a Juntos por el Cambio.