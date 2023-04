La Inspección General de Justicia pidió la intervención judicial de la fundación de Patricia Bullrich

En medio de la interna del PRO por la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de desdoblar las elecciones primarias en la Ciudad , el inspector general de Justicia, Ricardo Augusto Nissen, presentó una denuncia penal contra los responsables del, que lidera la presidenta del PRO,, para investigar si inversiones que recibe la institución fueron destinadas a financiar su campaña política."Bajo el amparo de una persona jurídica sin fines de lucro se ha estructurado un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar acciones de proselitismo político", sostiene la resolución que presentó este lunes ante la Justicia Nissen, según informó el periodista Andres Lerner.La resolución se basa en denuncias periodísticas que se realizaron el año pasado como aquella que informó que bajor, según denunció la periodista Silvia Mercado,aunque también aceptan donaciones mayores que no superen los u$s 1000.La institución, además de ser presidida por Bullrich, está integrada por su equipo más cercano, desde su parejahasta quien fue su jefe de campañay quienes la acompañan en su agenda internacional, como, entre otros.Milman junto con Bullrich ya son investigados judicialmente por contrataciones dudosas, es que el diputado se convirtió en su ex jefe de campaña luego de ser imputado por aceptar dádivas . Ya que se cree que durante el macrismo mientras estaban a cargo del Ministerio de Seguridad, "habrían contratado a 18 supuestos agentes de inteligencia que jamás prestaron funciones pero que sí habrían cobrado salarios abonados con fondos públicos por una suma millonaria”. La denuncia presentada hoy por Niessen también apunta a este hecho para impulsar la investigación.