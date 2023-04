Grieta en JXC: cómo quedó cada bando con el ataque de Larreta y el rechazo de Macri y el PRO

La decisión de Horacio Rodríguez Larreta de desdoblar de manera concurrente las elecciones en CABA a través de la votación de autoridades porteñas con boleta única electrónica y, por consiguiente, su separación de la tradicional "sábana" con que se elegirá Presidente provocó una grieta con tintes virulentos que no es entre los distintos socios partidarios del PRO sino de alianzas cruzadas y que presenta riesgos de cisma

Como espacio político, siempre defendimos la boleta única porque significa mayor transparencia e información para los vecinos al momento de votar. Esta decisión también es parte fundamental de la transformación por la que trabajamos desde hace más de 16 años en el @proargentina. https://t.co/P99726AYkm — María Soledad Acuña (@Soledad_Acunia) April 10, 2023 Es una muy buena noticia que CABA, como indica la ley, elija a su candidato a Jefe de Gobierno con Boleta Única Electrónica. Una forma que probó ser transparente, rápida y eficiente. — Felipe Miguel (@FelipeMiguelBA) April 10, 2023

Apoyo la medida tomada por @horaciorlarreta. La boleta única electrónica beneficia a los ciudadanos de CABA, garantiza transparencia y respeta el Código Electoral. Además, está en línea con la definición de @juntoscambioar de impulsar la boleta única a nivel nacional. https://t.co/B1zq9Lfjbx — Gerardo Morales (@GerardoMorales) April 10, 2023

Ni bien se publicó el tuit de Larreta con el video de anuncio de la decisión, la primera en salir con los tapones de punta fue, la ex gobernadora bonaerense otrora ordenada con el alcalde porteño. La diputada nacional que pretende ser presidenta pero se tomará lo que resta del mes para definir si será candidata y a qué cargo escribió en Twitter que "no hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo" y - parafraseando a- son "el cambio o nada”.El propio Macri se montó al tuit de la ex gobernadora y le disparó bajo a Larreta., escribió. El domingo se había manifestado en contra de la posibilidad de desdoblar las elecciones en CABA ya que, a su entender “representa más gasto del Estado, más filas, más tiempo, dos urnas y boletas y hasta podría darse la insólita situación de personas que tengan que votar en aulas y escuelas distintas”. Años atrás estaba a favor y reclamaba esta medida. Su "apriete" publicó, dicen en el entorno del jefe de Gobierno, dejó a éste "sin alternativa" más que "jugar a todo o nada".Otro caso llamativo es el de, el ministro de Gobierno porteño, primo de Mauricio y hombre que busca suceder a Larreta en la Jefatura porteña: criticó el desdoblamiento de las elecciones en CABA que deberá, si no renuncia, llevar a cabo. “Cuando hay voto largo y son la misma cantidad de mesas, la gente espera más y a mí me preocupa que se altere la participación. Siempre es malo que haya un nivel de participación bajo. Electoral y socialmente”, dijo. Se reúnen, según trascendidos, esta tarde.Patricia Bullrich, precandidata a presidenta y titular del PRO que espera el dedo señalador de Macri, salió con los tapones de punta. “Es muy simple: la coherencia y la convicción son los valores que defendemos. Hoy, él (Rodríguez Larreta) manipuló las reglas electorales en la ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones. Cuidemos el dinero de la gente. Esta decisión es un despilfarro. Conmigo, estas cosas no van a pasar”, se diferenció.También rechazó la idea el precandidato a gobernador de PBA, encolumnado con Vidal. En igual sentido se expresaron quienes aspiran a ese mismo cargo desde las filas de Bullrich, como, más algunos intendentes en retirada, como, de Pinamar.En cambio, desde el PRO salieron a bancar a Larreta sólo unos pocos y, mayormente, dirigentes de su riñón en la gestión porteña más algún alcalde del conurbano. Es el caso de, su ministra de Educación y aún precandidata a sucederlo. También el jefe de Gabinetey el vicepresidente de la Legislatura. Aún no se expresó, ministro de Salud de CABA también apadrinado por el "Hache".Desde la provincia de Buenos Aires no se expresó, que pretende competir como precandidato a gobernador bonaerense. Sí lo hizo, a favor de Larreta, el intendente de Tres de Febrero,, por ejemplo.El apoyo pesado y contundente para Larreta llegó por afuera del PRO. Tanto la UCR como la Coalición Cívica salieron a bancar el desdoblamiento concurrente.El principal beneficiado,, se expresó en La Nación +, donde dijo que es "inentendible todo el revuelo" que se armó y consideró que “votar de manera separada habilita a que sea mejor el debate”.Sin embargo, lo más fuerte de Lousteau, que se prepara para medirse mano a mano con Jorge Macri u otro/a aspirante PRO, es que le pegó duro a Mauricio Macri.También desde la UCR se expresó, el gobernador de Jujuy y prencandidato a presidente que tiene una alianza estratégica con Larreta y Lousteau. "La boleta única electrónica beneficia a los ciudadanos de CABA, garantiza transparencia y respeta el Código Electoral. Además, está en línea con la definición de @juntoscambioar de impulsar la boleta única a nivel nacional", tuiteó.Distintas líneas y representantes de provincias por el radicalismo se expresaron de igual modo. En tanto, los otros gobernadores radicales,todavía no se pronunciaron públicamente. Tampoco lo hizo el "halcón" y precandidato a gobernador mendocino, aunque se descuenta que se despegará de Larreta.La dudas restantes aparecen en territorio porteño en cuanto a si finalmente se bajarán Quirós y Acuña y eso ungirá a Jorge Macri como candidato único del PRO, tras la decisión de Larreta con la elección concurrente. Mucho dependerá de qué postura toma el primo de Mauricio.Por otro lado, el planteo nacional también se modifica a partir de hoy: Macri tiene su primera excusa para ir por Bullrich como su favorita y, Vidal, se puede bajar y jugar del mismo lado, dejando a Larreta solo con la gran mayoría de la UCR.