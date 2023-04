Yacobitti: "Es demasiado obvio que Jorge Macri no podría ser candidato en la Ciudad"

El diputado radicalse refirió este martes a la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de desdoblar elecciones porteñas y manifestó su apoyo. Además, en medio de su análisis, afirmó que "es obvio que Jorge Macri no podría ser candidato en la Ciudad".Como fiel soldado de, senador y precandidato a jefe de Gobierno porteño, Yacobitti afirmó este martes en declaraciones para Futurock queEn ese sentido, el diputado señaló que "la ley sostiene que Jorge Macri no debería participar en la Ciudad de Buenos Aires" en referencia a la polémica suscitada alrededor de que Jorge Macri fue desde diciembre del 2011 hasta diciembre del 2021 intendente del partido bonaerense de Vicente López y siempre alegó vivir en la Provincia.Tras críticas al candidato del PRO firmemente apoyado por su primo Mauricio, el radical apunto contra el líder amarillo: ", sostuvo en referencia a la “profunda desilución” que manifestó sentir Macri tras el anuncio de las elecciones desdobladas.“Apoyamos la decisión de Larreta porque es consecuente con lo que venimos planteando", manifestó Yacobitti. En esa líneay resaltó que “la ley de la Ciudad establece que se vota por separado”.Sobre lo que recordó que “. "Si uno mira la historia de cada uno sabe quién cambia las reglas todo el tiempo y quién no", agregó.Respecto específicamente sobre las elecciones consideró que "Lousteau-Acuña es una fórmula posible”, pero añadió que “hay que ir a fórmulas cruzadas en la Ciudad también", y dejó lugar a la idea de compartir fórmula con el larretismo."Creo que en las PASO se va a dar mucho voto útil para Lousteau", consideró ahora desde un panorama diferente yPor último el diputado radical no consideró correcto “sumar a Milei a Juntos por el Cambio" y concluyó tajante: "Nosotros no compartiríamos un espacio donde esté Javier Milei".