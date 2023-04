Vidal niega ser la autora intelectual de su tuit contra Larreta y culpa al secretario de Macri

trascendió que Vidal se reunió el lunes, antes del encuentro PRO en el que casi no habló, con Larreta, con el objetivo de evitar que el alcalde desarme todo lo que pueda el vidalismo en el gobierno porteño, furioso por que la diputada nacional lo acusó de anteponer su "ambición personal" por sobre los intereses de los argentinos

Nieto, que es legislador porteño, es tildado en la escuadra de Vidal como un "quinta columna" de Macri

La escalada de tensión máxima con riestos de rupturas futuras que atraviesa, en primer lugar, el PRO, pero por extensión cruzada de alianzas Juntos por el Cambio no se detiene. Esta mañana,Cabe recordar que Macri expresó en primer lugar su "profunda desilusión" a través de un tuit con el que citó a, la ex gobernadora que también quiere ser presidenta y antes tenía como referencia a Larreta pero hace un par de años se pasó al bando "halcón".Ahora,. Básicamente sugirió que a "Hache" busca favorecer aante- por ahora - para fortalecer el apoyo radical que considera necesario para ganar las nacionales.En ese marco,Según el portal La Política Online, en el entorno de Vidal y la propia diputada nacional sostienen que el tuit "no hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo" es letra de Nieto, quien actualmente integra el team vidalista de campaña desde enero, según esa escuadra "como un gesto de la ex gobernadora a Macri, pero en cuestión de meses provocó un tembladeral en el entorno".No obstante, tanto Vidal como Patricia Bullrich tienen sus equipos repletos de macristas profesos y, sin estos, difícilmente tuvieran un equipo con expertise. Quizá ni un equipo., puesto allí con algo así como la misión de fomentar el divorcio de la ex gobernadora con su otrora jefe Larreta. Su destrato a Federico Salvai y Alex Cambpell, los colaboradores más estrechos de la ex gobernadora, ya había armado ruido antes.