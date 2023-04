Massa viaja a EEUU para reunirse con funcionarios y el FMI y conseguir dólares que suplan el impacto de la sequía

El ministro de Economía,, viajará este miércoles a Estados Unidos para negociar con funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Gobierno estadounidense para conseguir dólares con los que enfrentar el impacto de la sequía.Desde el Palacio de Hacienda parecen tener. Según explican, esa cifra posibilitaría llegar hasta la próxima cosecha sin grandes problemas en el plano cambiario.Massa comienza una gira este miércoles que se extenderá hasta el próximo sábado, si bien terminará en Estados Unidos el ministro tiene una escala previa en República Dominicana donde se encontrará con la subsecretaria de Estado de la Casa Blanca,Luego, Sherman continuará su propio viaje hacia Buenos Aires para reunirse el viernes con el canciller Santiago Cafiero en el Palacio San Martín. Según cuentan en Economía, Sherman pidió específicamente reunirse con Massa.Otros puntos de la negociación también pasan por el comercio: Argentina quiere ingresary apuntan a quedonde por ahora hay un fuerte predominio chino.Como explicó el presidente, luego de la reunión que mantuvo con su par estadounidenseestas gestiones serán un “puente” hasta el año que viene en el que buscan recalibrar las metas del programa, adaptar el cronograma de desembolsos y conseguir fondos frescos de organismos multilaterales.En Washington el ministro de Economía participará de la Asamblea de Primavera del FMI y el Banco Mundial. La agenda oficial incluye también el encuentro del Comité Monetario y Financiero Internacional, un desayuno de trabajo con autoridades económicas de América del Sur y México y un encuentro organizado por Kristalina Georgieva con Ministros de Hacienda y Gobernadores de Bancos Centrales de América Latina, Canadá y EE.UU.Massa tiene prevista, también, una reunión de trabajo con la Subdirectora Gerente del Fondo Monetario Internacional,Si bien la última revisión corrió la metas de acumulación de reservas y las bajo u$s 2.000 millones, funcionarios del Palacio de Hacienda sostiene que “en ese cálculo se subestimó el impacto de la sequía”.El Gobierno dejó trascender que la revisión del programa podría incluir no sólo modificaciones en las metas cuantitativas, sino también en el cronograma de pagos y desembolsos.Según el esquema actual, Argentina debería pagar al Fondo cerca de u$s 4.000 millones netos este año, algo que las reservas no podrían afrontar.Cabe recordar que esta maniobra de modificar el cronograma de pagos y desembolsos sin incurrir en un nuevo programa ya se utilizó por el macrismo en la primera revisión del acuerdo Stand By firmado en 2018. Quedará esperar qué logra y a qué definiciones llega esta vez Sergio Massa.