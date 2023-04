Raverta aseguró que no se hizo caso al FMI para la aplicación de la moratoria de ANSES

Tras la puesta en marcha de la moratoria previsional que posibilita que aquellas personas sin los 30 años de aportes puedan jubilarse, la titular de Anses,salió a aclarar que no se tuvieron en cuenta los pedidos de “contener costos fiscales” del Fondo Monetario Internacional (FMI) porque el impacto fiscal de plan de pagos previsional “no será tan importante”."El Fondo Monetario Internacional no intervino en el proceso de reglamentación de la ley. Estamos peleando desde hace un año por este plan de pagos y el FMI no es nuestro tema", aseguró Raverta al ser consultada acerca de cuánto influyeron los señalamientos del FMI durante la revisión del programa contra la moratoria previsional para su reglamentación.Anses proyecta que con la nueva moratoria para este año se jubilen 50.000 personas por mes, es decir, unas 400.000 personas durante todo el 2023; con un gasto fiscal que será de hasta 0,2% del PBI. La titular estimó que podrían haber sido más, y apuntó contra Juntos por el Cambio:“Si tenemos más capacidad instalada en nuestras oficinas, sumamos contraturnos o salimos a hacer operativos, van a ser más personas las que podamos jubilar”, agregó Raveta.De acuerdo a la capacidad instalada de las oficinas de Anses donde se realiza el trámite, calculan que pueden realizar un promedio de 50 mil altas por mes, por lo que llegarían a 645 mil personas contando los meses que restan hasta el 2024: "Trabajaremos los sábados y a contraturno para ponernos al día sino alcanza el tiempo", aseguró Raverta.Además,Desde las oficinas porteñas de Anses, la funcionaria explicó que la cobertura previsional ya es del 95%, por lo que no es como en otras moratorias que hizo el kirchnerismo en el pasado donde había jubilaciones masivas, debido a que había personas de 80 años sin haberes.“El efecto es casi neutral porque las personas que entran al plan de pagos hubieran tenido acceso a una jubilación vía la PUAM, por eso es difícil hablar de costo fiscal, porque ya existe una política que les garantiza el 80% del haber, aunque esta jubilación tiene mejores condiciones”, detalló Raverta. Además, agregó que en los primeros meses la persona no recibe el 100% del haber porque tiene que pagar la deuda con el Estado.Ante la consulta de por qué el staff report del FMI habla de un costo fiscal del 0,4% del PBI para el mediano plazo, contestó: “No sé cómo lo estiman, para hacer esos cálculos deberían tener los datos de cuántas personas cumplen 65 años y en qué mes, y si debe 5 años de aportes o 30 años.”.En el informe de más de 100 páginas que publicó luego de revisar las metas trimestrales de Argentina el FMI dio una serie de recomendaciones para el plan de pagos: “”.Sobre lo que Raverta aseguró que todos los requisitos que tiene el plan de pagos fueron planteadas hace un año, cuando se escribió la ley.aclaró la funcionaria.Y agregó: “Desde el 2014 que existen los parámetros socioeconómicos en las moratorias. El criterio ya lo habíamos definido antes,”.El FMI también pidió otros requisitos que no fueron tenidos en cuenta, como que queden afuera personas sin ningún aporte. “No existen personas sin ningún aporte”, respondió la titular del Anses al respecto.Y, frente al pedido del organismo de que haya tasas de interés más elevadas para quienes accedan a planes de pago de mayor cantidad de cuotas, Raverta sostuvo: “por lo que a medida que trimestralmente aumenta la jubilación, también lo hace el aporte al Estado. No se le ponen intereses a las personas, ni tampoco se licua la deuda del ciudadano".Con el nuevo Plan de Pago de Deuda Previsional las argentinas y argentinos que no llegan a cumplir con los 30 años de aportes tienen la posibilidad de regularizar su deuda previsional y acceder a la jubilación.Para solicitar turno hay que ingresar con Clave de la Seguridad Social en anses.gob.ar; Turnos y seleccionar la opción Para Plan de Pago Deuda Previsional - Asesoramiento Jubilación.● Mujeres de 60 años o más y varones de 65 años o más que no poseen los 30 años de aportes requeridos. Se podrán regularizar períodos faltantes hasta diciembre de 2008 inclusive.● El Plan de Pago de Deuda Previsional es incompatible con otras moratorias previsionales que no se hayan saldado antes del 31 de diciembre de 2021.● El monto a descontar no puede exceder las 120 cuotas mensuales ni el 30 por ciento del haber mínimo vigente.