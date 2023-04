Malestar dentro de Juntos por el coqueteo de Patricia Bullrich a Chilavert

Tras reconocer Patricia Bullrich que le sugirió a José Feliz Chilavert ser candidato a intendente de La Matanza, desde el armado local de Juntos por el Cambio salieron a manifestar sus inquietudes. “Esto no fue evaluado ni consultado”, señalaron a Política Argentina.

En La Matanza, son varios los de Juntos que quieren disputarle la intendencia a Fernando Espinoza: desde el diputado nacional del PRO y ex ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, hasta ex diputado allegado Elisa Carrió y referente del MSR, Héctor “Toty” Flores, hasta Lalo Creus de Alternativa Vecinal y ex diputada nacional de la UCR Josefina Mendoza, hoy parte del equipo de Facundo Manes.

remarcaron fuentes de la alianza opositora.Por otro lado, sostuvieron, es una simplificación enorme pensar que ese nivel de conocimiento de la gente se trasladaría sin escalas a los votos pero, además hay que tener mucha capacidad de trabajo, reales vínculos con el distrito.Para los militantes de Juntos por el Cambio,, señalaron al mostrar diferencias con la ex ministra de Seguridad.