Kroneberger apoyó la decisión de Larreta y cuestionó a Macri: "Aspiro a que sea alguien que pueda alinear de la mejor forma posible"

El senador nacional de La Pampa por la UCR Daniel Kroneberger se mostró expectante de cara a las elecciones nacionales. Dijo que "Morales tiene todas las condiciones y argumentos para encabezar la formula".

En diálogo con Política Argentina, consideró queAdemás se distanció de las palabras emitidas por el ex presidente Mauricio Macri. "No soy quien para determinar la actitud de un ex presidente. No obstante, lo que hace a efecto rebote dentro de Juntos por el Cambio aspiro a que sea alguien que pueda alinear de la mejor forma posible", agregó.En otrora, tomó distancia de los coqueteos entre algunos sectores de Juntos con dirigentes libertarios. "Estos experimentos no le pueden hacer bien. Tenemos la fortalece suficiente en los partidos que lo constituimos", completó.