Larreta se despegó de la idea de dinamitar todo de Macri y lo chicaneó por la cantidad de horas de trabajo

Aunque parecía que ya no podían estar peor, el PRO suma todavía más capítulos a su interna, esta vez el jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente,, se diferenció de la idea dede “semidinamitar todo” al señalar que "no se soluciona la dinamita con más dinamita" y lo chicaneó al expresidente: “Hay que trabajar”.Al ser consultado por Diego Schurman en Continental sobre si seguirá el pedido de Macri de “semidinamitar todo", presuntamente, para "romper con el status quo", el jefe de Gobierno aseguró que no cree en eso: “tenemos ciento y algo de inflación anual, 40% de pobreza, 50 cuando vas a los más chicos, cero reservas en el Banco Central y una inseguridad galopante”., insistió el precandidato a presidente y señaló: “lo que tenemos que tener es un plan en serio, un plan integral”.En ese sentido, Larreta chicaneó a Macri al afirmar que “hay que trabajar”. “no hay soluciones de 30 segundos te dí un título y mira que bueno, no existe eso”, señaló como cuando desmintió al expresidente por su idea de que la inflación se “soluciona en 5 minutos”.Y volvió a insistir ironizando sobre las horas de trabajo de Macri: "".