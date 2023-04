Elecciones Río Negro: Weretilneck aplastó a JXC y vuelve a ser gobernador

El gobernador electoingresó al Círculo Italiano de Cipolletti cerca de las 23 horas para dar rienda suelta a la celebración. Lo hizo acompañado por Rodrigo Buteler quien fue elegido como jefe comunal de la misma localidad del valle rionegrino. El candidato oficialista a la gobernación se impuso en el recuento oficial de votos y la fuerza provincial que lidera, Juntos Somos Río Negro, logró retener el poder en la provincia patagónica.Weretilneck dialogó con los medios de prensa y agradeció el acompañamiento de las fuerzas que conforman “el gran acuerdo rionegrino”. De fondo se oían los bombos de los militantes que coreaban su apellido y aguardaban ansiosos rendirle homenaje por el resultado de las urnas. Luego subió al piso superior del mismo club deportivo y con brazos en alto se encontró con sus seguidores.Con el 94 por ciento de las mesas escrutadas, el Senador Nacional aventajó al candidato de Cambia Río Negro, Aníbal Tortoriello en unos 22 puntos porcentuales. A pesar de la derrota, fuentes de esa fuerza destacaron el crecimiento que tuvieron en comparación con la elección de 2019dijeron.El porcentaje de votantes fue menor al esperado. Acudió a las urnas el 66 por ciento de los 589.251 electores habilitados para sufragar. Weretilneck sucederá a su copartidaria Arabela Carreras y tras la victoria regresará al sillón que ocupó entre 2012 y 2019. Weretilneck es el jefe político y fundador del partido provincial. Originalmente era el candidato cuatro años atrás, pero un tecnicismo lo dejó fuera de la cancha pocos días antes de los comicios. La Justicia Electoral le computó como primer mandato el que heredó tras la muerte de Carlos Soria y no le permitieron ir por lo que consideraron un tercer mandato consecutivo. Rápidamente, JSRN se rearmó y Carreras se erigió como candidata casi sin campaña, en lo que fue una transferencia de votos pocas veces vista en una elección.El origen deDesde aquel momento y hasta hoy, cosechó una creciente rivalidad con el hijo del difunto mandatario, Martín Soria, actual ministro de Justicia de la Nación.JSRN es hoy la fuerza mayoritaria en la provincia, con amplia mayoría en la Legislatura. De 46 diputados, el oficialismo ostenta 28. Es decir, la oposición suma en total 18, de los cuales son 10 del Frente de Todos, 4 del Frente Renovador, 3 de Unidad Ciudadana y 1 de Juntos por el Cambio (PRO). También es la fuerza que más representantes tiene en el Congreso, con 2 diputados y un senador. Todo eso en tan solo 8 años de existencia.El caso es que pese a esta supremacía abrumadora, en la conducción de Juntos piensan en consolidar el espacio y crear una dinastía similar a la de los primos neuquinos del MPN.Por eso en esta elección, vieron en un gran acuerdo con La Cámpora y parte de la UCR. Este es también un golpe letal para las aspiraciones de Soria, que fue candidato en 2019. Weretilneck mata así dos pájaros de un tiro.“Divide y reinarás", es la frase que bien podría definir al oficialismo. Primero fueron por los radicales, para debilitar a un Juntos por el Cambio en alza. Ya sin la UCR, el PRO tendrá menos chances, no ya de ganar, sino de sumar en la Legislatura, que era el objetivo central. Pero la jugada más fuerte fue contra el peronismo. El vínculo cercano entre Weretilneck y su par del Senado Martín Doñate selló un acuerdo electoral con un sector del PJ. La implosión en el Frente de Todos tiene un destinatario claro y común: el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria.Más allá del trasfondo y la estrategia política del oficialismo para dividir a sus rivales, fueron 9 listas en competencia por la gobernación. De nuevo, la atomización que presenta la oposición vuelve a favorecer a la ya fortalecida Juntos Somos Río Negro. Además, habrá dos listas más que competirán por cargos legislativos, pero llevarán a Weretilneck al frente de la boleta: Nos Une Río Negro (La Cámpora) y la Unión Cívica Radical.La fórmula del oficialismo se completa con quien es la mano derecha del fundador, el intendente de Viedma, Pedro Pesatti, quien ya compartió gestión con Weretilneck en el período 2015-2019. Con esta jugada, Arabela Carrera será candidata a intendenta de Bariloche, información que, como contó Data Clave, se hará oficial semanas después de los comicios provinciales pero es un hecho.Luego, bastante más atrás, se ubica la candidata del peronismo liderado por Soria. Se trata de la referente provincial del Movimiento Evita y exdiputada nacional, Silvia Horne, que estará acompañada por Leandro Costa Brutten. Horne estuvo en el ojo de la tormenta en las últimas horas por una denuncia en su contra: la Coalición Cívica denunció en la justicia federal que se realizaron transferencias discrecionales por casi 100 millones de pesos a una asociación civil vinculada a su nombre. Hasta el propio ministro del Interior,aclaró que su lista no representa al kirchnerismo en la provincia. El kirchnerismo apoya a Weretilneck en esta elección. Esta lista logró el 13% de los votos al cierre de esta edición.El resto de las fuerzas, lejos del podio, son: Gustavo Casas, delegado de Vialidad nacional y Luisa Villarroel, por Unidad para la Victoria, el ex sacerdote Rafael Zamaro y Marcela Roca, de Somos Unidad Popular y Social; y Gabriel Di Tullio y Hugo Cecchini por Podemos Proyectar Río Negro. Por la izquierda se presentan Gabriel Musa y Cecilia Carrasco, por el Frente de Izquierda y Aurelio Vázques y Dora Rivera por el MAS. Y el debut de los libertarios de Javier Milei, de la mano del frente Primero Río Negro con los candidatos libertarios Ariel Rivero y Sylvia Astuena.