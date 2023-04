Mundial Sub-20: Sergio Massa, Claudio Tapia y Matías Lammens anunciaron que Argentina será sede

El ministro de Economía,el presidente de la AFA,y el ministro de Deportes y Turismo,, anunciaron este mediodía que la Argentina será la sede del Mundial Sub-20, que se realizará desde el próximo 20 de mayo al 11 de junio. Massa, Tapia y Lammens encabezaron el acto desde las 12 en el Ministerio de Economía en compañía de la mesa directiva de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).El jefe de la cartera económica manifestó que la Argentina cuenta con el financiamiento necesario para poder realizar el torneo ecuménico, luego de que la FIFA retirara la candidatura de Indonesia, debido a que ese país no reconoce a Israel como Estado soberano y se opuso a la participación de esa nación en el certamen.Sergio Massa le dio “todo el respaldo” a la AFA para “llevar adelante esta organización” y avisó:El Gobierno argentino y la AFA firmaron este lunes los avales necesarios para que el país sea sede del próximo Mundial Sub 20 de fútbol, programado entre el 20 de mayo y el 11 de junio de este año. ”Con la documentación respaldatoria que nos ha presentado el ministro de Economía y de Turismo, hemos logrado cumplimentar toda la documentación administrativa que solicita Fifa para que podamos ser sede”, aseguró el presidente de la AFA, Claudio Tapia, en la sede del Ministerio de Economía.enumeró Massa a la hora de hablar de lo positivo de ser sede de un Mundial.A su vez, el Ministro deseó que “l. A nivel deportivo, y en condición de país organizador, el seleccionado sub20 de la AFA podrá participar del Mundial a pesar de no haberse clasificado.