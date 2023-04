Aumento en peajes: a cuánto suben los accesos a la Ciudad

En mayo y agosto, los peajes de acceso a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) sufrirán incrementos del 110% en dos tramos, respectivamente. Todavía no hay una fecha concreta en la que se producirá el incremento, pero se especula que el primero sea hacia la segunda quincena de mayo.Las nuevas tarifas impactarán en los accesos Norte y Oeste, además de la autopista Ezeiza-Cañuelas, que pertenecen a empresas privadas, entre otros corredores viales.informaron desde Vialidad Nacional en un comunicado.El Gobierno había informado que el aumento iba a ser del 90% en dos tramos, y que Vialidad Nacional había convocado a una "Consulta Ciudadana", pero fue rechazado por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) y afirmaron que las subas alcanzarán el 110%.A su vez, Conaduv informó que este método de consulta popular "imposibilita el debate y cambio de opiniones entre las respectivas áreas de gobierno y los usuarios viales directos e indirectos, no pudiéndose evitar ni alterar los porcentajes de aumentos que ya se encuentran definidos y aprobados en las respectivas resoluciones redactadas por las autoridades correspondientes".El formulario de la consulta ciudadana, que es de carácter no vinculante, se puede llenar desde www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional, hasta el 2 de mayo.Además, desde el próximo mes no habrá más diferencia entre los valores de pago automático y manual, es decir que no habrá más descuentos por pago automático, que rondaban entre el 5% y el 45%.