Sergio Massa anunció la licitación del segundo tramo del Gasoducto Néstor Kirchner

El ministro de Economía,anunció este jueves quey explicó que se invitará al sector privado para que junto con el Estado trabajen "de manera colaborativa y asociada".Massa disertó en el encuentro Experiencia IDEA Energía, que se lleva a cabo en el Hotel Casino Magic de la ciudad de Neuquén y señaló que el diálogo de los representantes de la Nación, las provincias, las empresas y los trabajadores, como "las cuatro patas claves de la mesa para ponerle un paraguas al 2030", en referencia a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).remarcó luego de señalar que con el desarrollo del sector "pretendemos generarle a la Argentina un 'segundo campo'", en cuanto a sus potencialidades para la generación de divisas, "mucho más en este contexto de restricción".Asimismo, reiteró las diferencias entre los países centrales y los que están en vías de desarrollo en materia de transición energética, puntualizando que los segundos son "acreedores ambientales" y que en consecuencia no pueden tomarse criterios uniformes, ya que para los desarrollados se requieren tareas de "mitigación", y para América Latina de "adaptación".En ese sentido,que sostienen que el gas no es una energía de transición y, en consecuencia, son renuentes a financiar obras de infraestructura relacionadas con ese combustible.Y por el contrario, valoró la "otra mirada" del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF, ex Corporación Andina de Fomento), que “financia con 540 millones de dólares para la operación del Reversal del Norte, que permitirá inyectar gas de Vaca Muerta para el Norte Argentino".Tras anunciar la licitación del segundo tramo del Gasoducto Kirchner se pondrá después de la inauguración de la primera etapa, Massa pronosticó que "en términos de números, eso significa cambiar para el 2030 a un modelo netamente exportador energético", con un "cambio de curva hacia el 2025, con volúmenes (de producción de hidrocarburos) multiplicados por cuatro o cinco".Previo a la intervención de Massa, la secretaria de Energía, Flavia Royon, que en diálogo con el CEO de PAE, Marcos Bulgheroni, sostuvo que "el balance energético este año va a estar en equilibrio y el año que viene va a dar entre 8.000 y 12.000 millones de dólares" de superávit.